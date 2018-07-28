Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lazer Güdümlü Minyatür İHA Mühimmatı Bozok ve JSF/F-35 Uyumlu Stand-Off Mühimmatı SOM-J'nin son testlerine ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi.
Varank, yaptığı paylaşımda, "TÜBİTAK tarafından geliştirilen Savunma Sanayii Başkanlığımızın projeleri Hassas Güdümlü Akıllı Seyir Füzesi SOM-J ve Lazer Güdümlü Minyatür İHA Füzesi Bozok'un yapılan ilk testleri başarıyla tamamlandı. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
SİHA'LARA 3. YERLİ YENİ MÜHİMMAT
TÜBİTAK SAGE'nin öz kaynaklarıyla SİHA'lar için geliştirdiği Bozok mühimmatına ilişkin Bayraktar TB2 araçlarını üreten Baykar ile bir süredir çalışmalar yürütülüyor.
Bozok ile yapılan uçuş testlerinin ardından ilk kez atış testi gerçekleştirildi. Bayraktar TB2 ile Saros Körfezi'nde yapılan Bozok atışında hedef başarıyla vuruldu. Bozok'un farklı kabiliyetlerinin testi için gelecek günlerde yeni atış testleri gerçekleştirilecek.
Bozok, Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen üçüncü yerli SİHA mühimmatı olacak.
Bayraktar TB2'ler 2016 yılından bu yana ROKETSAN tarafından geliştirilen MAM-L mühimmatıyla görev yapıyor. SİHA'lar bugüne kadar kullandıkları yüzlerce MAM-L ile hedeflerini etkisiz hale getirdi. SİHA'lar ayrıca bu yıl MAM-C mühimmatlarını kullanmaya başladı.
9 KİLOMETRE MENZİLE SAHİP
Bozok, İHA'lara taarruz yeteneği kazandırarak, asimetrik savaş ortamında dost unsurları tehlikeye atmadan etkili savunma sağlıyor. Hafif ve minyatür tasarımıyla sınırlı taşıma kapasitesine sahip hava araçlarına operasyon açısından esneklik sunuyor. Özgün tasarımlı Bozok, gürbüz harekat kabiliyetleri sayesinde rakiplerinin önüne geçiyor.
Bozok son safhaya kadar ataletsel güdümle hedefe yöneliyor ve son safhada yarı aktif lazer arayıcı başlığıyla hassas güdüm yapabiliyor. Son safhanın bitiminde, yükseklik ölçer duyargaları ve en iyilenmiş hedef etkinliği sayesinde geniş ölçekli personel etkinliğiyle hedefleri etkisiz hale getiriyor.
Ağırlığı 16 kilogram olan Bozok, 9 kilometre menzile sahip.
- SOM-J testlerine tam gaz devam
SOM-J'nin geliştirilmesine yönelik testler de başarılı şekilde sürdürülüyor.
Hafta içinde SOM-J prototipi F-16 uçağına yüklenerek "esir taşıma testi" gerçekleştirildi.
Ayrıca prototip mühimmatla "güvenli mühimmat bırakma" testi icra edildi. Testle amaçlanan prototipin uçaktan güvenli şekilde ayrılması başarıyla tamamlandı. Sonraki süreçte uçak üzerinde ve SOM-J uçaktan ayrıldıktan sonra Bartın'da kurulu telemetri istasyonundan alınan uçuş verileri ve kamera kayıtları değerlendirilecek.
SOM-J'nin F-16 uçağından hedefe ilk atış testinin ise 2019 başında gerçekleştirilmesi planlanıyor.
SOM-J, Müşterek Taarruz Uçağı F-35'lerin gizli uçuşu esnasında kritik görünmezlik kabiliyetini korumak suretiyle pilotların uzun menzilden hedefi vurabilmeleri amacıyla geliştirildi.
Özellikle yoğun şekilde korunan kara ve deniz hedeflerine yönelik çok alçaktan radara yakalanmadan uçan SOM-J, yeryüzü şekillerini izleyerek kendini saklayabilen bir seyrüsefer sistemiyle hedefine yüksek isabet oranıyla ulaşıyor.
Elektronik karıştırma tedbirlerine dayanıklı olarak geliştirilen SOM-J füzeleri, Türkiye'nin de proje ortağı olduğu birçok müttefik ülke tarafından kullanılacak F-35 savaş uçaklarının en önemli vurucu güçlerinden birisini oluşturuyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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