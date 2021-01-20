Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobilİlk yıl hedefi 39 elektrikli model - otomobil haberleri
ABONE OL

Birleşme kararı yılda 5 milyar euro tasarruf sağlayacak

Otomotiv sektöründe son yılların en büyük birleşme işlemini gerçekleştiren Fiat Chrysler (FCA) ve PSA, Stellantis isimli dünyanın en büyük dördüncü otomotiv grubunu oluşturdu. Yeni şirketten yapılan ilk üst düzey açıklamada, 2021 yılının sonuna kadar 39 elektrikli araçla küresel pazarlarda rekabet edileceği vurgulandı. Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann ve şirketin CEO'su CEO'su Carlos Tavares tarafından yapılan ortak açıklamada, yılda 5 milyar euro'dan fazla tasarruf elde edilerek 2025 yılına kadar 25 milyar euro değer yaratılacağı kaydedildi

İlk yıl hedefi 39 elektrikli model - otomobil haberleri
HABERTURK.COM

Fiat Chrysler (FCA) ve PSA'nın birleşmesinden doğan dünyanın en büyük dördüncü otomotiv grubu Stellantis cephesinden gelecek hedeflerine yönelik ilk üst düzey açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, Stellantis'in 400 bin çalışanı bulunan küresel bir şirket olduğu vurgulanırken, grubun 11 üyeli Yönetim Kurulu'nun, Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann tarafından yönetileceği, İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak görev alan Carlos Tavares'in ise gücünü çeşitlilik, deneyim ve rekabetçilikten alan yönetim ekibine birine liderlik edeceği kaydedildi.

Açıklamada, "Stellantis'in Çin, Afrika, Orta Doğu, Okyanusya ve Hindistan gibi önemli pazarlardaki henüz tam olarak ortaya çıkarılmamış önemli bir potansiyele ek olarak Avrupa, Kuzey Amerika ve Latin Amerika olmak üzere üç bölgede oldukça köklü bir varlık gösteriyor. Stellantis, 30’dan fazla ülkede gerçekleştirdiği endüstriyel operasyonlar ile tüketici beklentilerini verimli bir şekilde karşılama ve bu beklentileri aşarak 130'dan fazla pazarda araç ve hizmetler sunma becerisine sahip bulunuyor" denildi.

5 MİLYAR EURO TASARRUF HEDEFLİYOR

Öte yandan, sektörün yeni otomobil grubunun müşterileri için yenilikçi mobilite çözümlerine yatırım yapacağı, bu kapsamda yılda 5 milyar euro tasarruf edilerek 2025’a kadar 25 milyar euro değer yaratılmasının hedeflendiği bildirildi.

Tassarruf tedbirleri kapsamında akıllı satın alma ve yatırım stratejilerinin uygulanması, güç aktarma organları ve platform kullanımının optimize edilmesi, modern Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi, üretim ve ekipman verimliliğine sürekli odaklanma yoluyla ulaşılması planlarının uygulanacağı ve iki şirketin birleşmesinden kaynaklanan herhangi bir tesisin kapanmayacağı vurgulandı.

Ayrıca Stellantis'in mevcut 29 elektrikli modeline ek bu yılın sonuna kadar piyasaya 10 adet elektrikli araç daha sunmayı planladığı da verilen bilgiler arasında.

Stellantis'in Euronext (Paris),Borsa Italiana (Milano) ve New York Borsası'nda işlem görmeye başladığı da belirtildi.

'BİZİ ÇALIŞANLARIMIZ BÜYÜTECEK'

Yeni şirketin kuruluşunu hakkında açıklamalarda bulunan Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, "Küresel büyüklüğümüz ve erişimimiz, müşterilerimiz için en son teknolojilere, ayırt edici mükemmelliğe ve benzersiz seçimlere yatırım yapmamıza gereken kaynakları sağlıyor. Stellantis'i bugünkü durumuna getiren, sahip oldukları enerji, bilgi birikimi ve sürekli bağlılıkları ile çalışanlarımız olmuştur. Bu yeni mobilite çağında her geçen gün Stellantis’i daha da büyük bir şirket haline getirecek olanlar da onlardır" diye konuştu.

Stellantis CEO'su Carlos Tavares de, "Stellantis, projeyi duyurduktan bir yıl sonra, Covid-19 salgınının neden olduğu eşi görülmemiş toplumsal ve ekonomik bozulmaya rağmen doğdu. Bu istisnai yılda operasyonlarımızı ileriye taşımaya devam eden tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu, büyük olmaktan ziyade çok iyi olmayı hedefleyen, parçalarının toplamından çok daha fazlası olmaya kararlı olan şirketimizin çevikliğini, yaratıcılığını ve uyumluluğunu gösteriyor" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yerli otonom otobüsün testleri tamamlandı
OTOMOBİLOtonom otobüsün testleri tamamlandı
Türkiye otomobil pazarı Avrupa'da 6'ncı oldu - otomobil haberleri
OTOMOBİLAraç satışlarında Avrupa 6'ncısı olduk
Hyundai Bayon yüzünü gösterdi - otomobil haberleri
OTOMOBİLİzmitli SUV yüzünü gösterdi
Çinli firmalardan elektrikli araç işbirliği
OTOMOBİLÇinlilerden elektrikli araç işbirliği
Evoque'a 1.5 litrelik motor seçeneği geldi
OTOMOBİLEvoque'a düşük hacimli motor geldi
Stellantis yatırımcının yüzünü güldürdü
OTOMOBİLYatırımcısının yüzünü güldürdü
Elektrikli Koreli yollara çıkmak için gün sayıyor
OTOMOBİLGücünü diğer araçlara aktarabilecek
TOGG'dan istihdam açıklaması - otomobil haberleri
OTOMOBİLTOGG'dan istihdam açıklaması
OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün'den VW açıklaması - haberleri
OTOMOBİL'Türkiye kararını pandemi değiştirdi'
BİRLEŞTİLER! Son dakika: 52 milyar dolarlık dev birleşme tamamlandı - haberler
OTOMOBİLDev birleşme tamamlandı!