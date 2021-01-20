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Fiat Chrysler (FCA) ve PSA'nın birleşmesinden doğan dünyanın en büyük dördüncü otomotiv grubu Stellantis cephesinden gelecek hedeflerine yönelik ilk üst düzey açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, Stellantis'in 400 bin çalışanı bulunan küresel bir şirket olduğu vurgulanırken, grubun 11 üyeli Yönetim Kurulu'nun, Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann tarafından yönetileceği, İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak görev alan Carlos Tavares'in ise gücünü çeşitlilik, deneyim ve rekabetçilikten alan yönetim ekibine birine liderlik edeceği kaydedildi.

Açıklamada, "Stellantis'in Çin, Afrika, Orta Doğu, Okyanusya ve Hindistan gibi önemli pazarlardaki henüz tam olarak ortaya çıkarılmamış önemli bir potansiyele ek olarak Avrupa, Kuzey Amerika ve Latin Amerika olmak üzere üç bölgede oldukça köklü bir varlık gösteriyor. Stellantis, 30’dan fazla ülkede gerçekleştirdiği endüstriyel operasyonlar ile tüketici beklentilerini verimli bir şekilde karşılama ve bu beklentileri aşarak 130'dan fazla pazarda araç ve hizmetler sunma becerisine sahip bulunuyor" denildi.

5 MİLYAR EURO TASARRUF HEDEFLİYOR

Öte yandan, sektörün yeni otomobil grubunun müşterileri için yenilikçi mobilite çözümlerine yatırım yapacağı, bu kapsamda yılda 5 milyar euro tasarruf edilerek 2025’a kadar 25 milyar euro değer yaratılmasının hedeflendiği bildirildi.

Tassarruf tedbirleri kapsamında akıllı satın alma ve yatırım stratejilerinin uygulanması, güç aktarma organları ve platform kullanımının optimize edilmesi, modern Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi, üretim ve ekipman verimliliğine sürekli odaklanma yoluyla ulaşılması planlarının uygulanacağı ve iki şirketin birleşmesinden kaynaklanan herhangi bir tesisin kapanmayacağı vurgulandı.

Ayrıca Stellantis'in mevcut 29 elektrikli modeline ek bu yılın sonuna kadar piyasaya 10 adet elektrikli araç daha sunmayı planladığı da verilen bilgiler arasında.

Stellantis'in Euronext (Paris),Borsa Italiana (Milano) ve New York Borsası'nda işlem görmeye başladığı da belirtildi.

'BİZİ ÇALIŞANLARIMIZ BÜYÜTECEK'



Yeni şirketin kuruluşunu hakkında açıklamalarda bulunan Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, "Küresel büyüklüğümüz ve erişimimiz, müşterilerimiz için en son teknolojilere, ayırt edici mükemmelliğe ve benzersiz seçimlere yatırım yapmamıza gereken kaynakları sağlıyor. Stellantis'i bugünkü durumuna getiren, sahip oldukları enerji, bilgi birikimi ve sürekli bağlılıkları ile çalışanlarımız olmuştur. Bu yeni mobilite çağında her geçen gün Stellantis’i daha da büyük bir şirket haline getirecek olanlar da onlardır" diye konuştu.

Stellantis CEO'su Carlos Tavares de, "Stellantis, projeyi duyurduktan bir yıl sonra, Covid-19 salgınının neden olduğu eşi görülmemiş toplumsal ve ekonomik bozulmaya rağmen doğdu. Bu istisnai yılda operasyonlarımızı ileriye taşımaya devam eden tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu, büyük olmaktan ziyade çok iyi olmayı hedefleyen, parçalarının toplamından çok daha fazlası olmaya kararlı olan şirketimizin çevikliğini, yaratıcılığını ve uyumluluğunu gösteriyor" dedi.