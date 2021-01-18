Emekli maaşları ne kadar

Dev birleşme tamamlandı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Reuters

Otomotiv sektöründe bir süredir beklenen birleşme sonunda gerçekleşti. Fiat Chrysler (FCA) ve PSA birleşme işleminin tamamlandığını duyurdu.

Böylece, iki şirket Stelllantis isimli yeni bir şirket altında dünyanın en büyük dördüncü otomotiv grubunu oluşturmuş oldu.

1 yıldır devam eden sürecin gelinen noktasında, İtalyan-Amerikan ortaklı FCA ve Fransız üretici PSA 52 milyar dolarlık anlaşmayı sonuçlandırdı.

İki grubun birleşmesi ile ortaya çıkan Stellantis, yılda 8.1 milyon adet araç satışına imza atan bir grup haline geline geldi.

Yapılan açıklamada, "PSA ve Fiat Chrysler Automobiles (FCA) arasında Stellantis'in yaratılmasına giden yolu açacak olan birleşme bugün gerçekleşti" denildi.

YILDA 6 MİLYAR DOLAR TASARRUF EDECEK

İki şirketi birleşmesi ile Peugeot, Citroen, DS, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Jeep, Dodge, Chrysler, Ram aynı çatı altında buluştu. FCA ve PSA, birleşme kararı ile bu markaların mevcut fabrikaları kapanmadan yılda 6 milyar dolarlık tasarruf elde edileceğini belirtti.

Stellantis'in Milano, Paris ve New York borsalarında işlem görmeye başlayacağı da verilen bilgiler arasında.

Analistler, diğer otomotiv üreticileri gibi Stellantis'in de önümüzdeki süreçte elektrikli araç geliştirme çalışmaları kapsamında milyarlarca dolarlık yatırım yapması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca grubun küresel pazardan daha fazla pay alması için Çin pazarında daha etkin olması gerektiğinin de altı çiziliyor.

Birleşme kararı sonrası FCA CEO'su Mike Manley grubun Kuzey Amerika operasyonlarının başına getirildi. PSA CEO'su Carlos Tavares ise Stellantis'in CEO'luk görevini üstlendi.