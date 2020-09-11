Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Otomotiv endüstrisinde son yılların en dikkat çeken gelişmelerinden biri hiç kuşkusuz PSA ile Fiat Chrysler'ın (FCA) birleşme kararı oldu.

İki şirketin geçen yıl aldığı birleşme kararı, bir süredir rekabet kurulları tarafından inceleniyor. Tüm yasal izinler alındıktan sonra, Fransızların PSA'sı ile İtalyan-Amerikan ortaklı FCA, Hollanda merkezli Stellantis isimli yeni şirket bünyesinde faaliyet gösterecek.

PSA ile FCA'nın birleşmesi, elektrikli otomobiller ve otonom sürüş teknolojileri gibi yüksek maliyetli Ar-Ge çalışmaları açısından iki gruba da belirli avantajlar sağlayacak. İki grubun temsil ettiği markalar göz önüne alındığında da, Stellantis dünyanın en büyük dördüncü otomotiv üreticisi olacak.

Öyle ki, Peugeot, Citroen, DS, Opel PSA tarafından, Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Jeep, Dodge, Chrysler, Ram ise FCA tarafından üretiliyor.

Ortaklık bünyesinde 10'dan fazla markanın bulunacak olması, daha ilk günden bu markaların bazıları için yolun sonunun göründüğü yorumlarına neden olmuştu.

Özellikle FCA cephesinde düşük satış rakamlarına sahip markaların kapanabileceği yönünde bile iddialar ortaya atılıyordu.

3 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPACAK

İşte tüm bu iddialara yanıt ise Maserati'den geldi. İtalyan spor otomobil üreticisi, MC20 isimli bir süperspor araç tanıtarak, FCA-PSA ortaklığının tepe noktasında kendini konumlandırmak istediğini ortaya koydu.

0'dan 100 km/s hıza 2.9 saniyede çıkabilen otomobilin, son hızı ise saatte 325 km olarak açıklanıyor.

Otomobil ile ilgili açıklamalarda bulunan FCA CEO'su Mike Manley, Maserati'nin gelecek yıldan itibaren kârlılığını artıracağını belirterek, İtalyan üreticinin Stellantis grubunun en değerli markası olacağını söyledi.

Maseareti, geçtiğimiz yıl 235 milyon dolarlık kayıp yaşamıştı. Şirketin yıllık satışlarını 75 bin adet seviyesine çıkararak, kâr marjını beş yılık süreçte yüzde 15 seviyesinde tutması hedefleniyor. Şirketin yeni modeller için yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım yapması da bekleniyor.

MC20'nin, Maserati için yeni bir yolculuğun başlangıcı olduğunu kaydeden Manley, FCA-PSA ortaklığının Maserati'den başka global bir premium markası olmadığını vurgulayarak da, İtalyan üreticiye verdiği önemi gözler önüne serdi

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Tanıtılan son model ve CEO'nun açıklamaları, Maserati'nin geleceğinin şimdilik emin ellerde olduğunu gösteriyor.

Fakat, PSA ile birleşecek FCA'nın Lancia ve Chrysler gibi uzun zamandır yeni model tanıtmayan ve satış adetleri de istenen seviyede olmayan diğer markalarının akıbeti belirsizliğini koruyor.