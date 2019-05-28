Geçtiğimiz yıl faaliyete geçen Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ, ilk yılında İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 listesine girdi. Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ, listeye 84'üncü sıradan girdi. Ciner Grubu'nun 1.5 milyar dolar yatırım yaptığı, dünyanın en büyük soda külü üretim tesisi olan Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ, 15 Ocak 2018'de faaliyete başlamıştı.

CİNER GRUBU'NUN 4 ŞİRKETİ İSO 500'DE

Madencilik, enerji, cam, kimya, medya, denizcilik, turizm başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren Ciner Grubu'nun 4 şirketi İSO'nun 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer aldı.

Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ'nin yanı sıra Eti Soda, Park Termik Elektrik ve Park Cam, İSO'nun hazırladığı ‘Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesine adını yazdırdı. Eti Soda 109, Park Termik Elektrik 287, Park Cam ise 435'inci sırada yer aldı.