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Son dakika! Türkiye'nin en büyüğü açıklandı

HABERTURK.COM

İSO'nun 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' 2018 raporu açıklandı. Buna göre 2018'de TÜPRAŞ 79 milyar TL ciroyla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu. Yiğitcan Yıldız'ın haberi...

İSO 500 son dakika

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) yarım asrı deviren  “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre 2018 yılının zirvesinde 79 milyar TL’lik üretimden satışları ile yine TÜPRAŞ yer aldı. Listede Ford Otomotiv 31 milyar TL’lik üretimden satışlarıyla ikinciliğini, Toyota Otomotiv de 23.6 milyar TL üretimden satışlarıyla üçüncülüğünü korudu.

İSO 500 kuruluşlarının ihracatta kaydettiği yüzde 11’lik artışın yanında, yaratılan katma değerde yüksek teknoloji yoğunluklu sanayilerin payının ve Ar-Ge yapan firmaların sayısının artması umut verici oldu. İSO 500 şirketlerinin finansman maliyetlerinin ise önceki yıllarda olduğu gibi sorun olmaya devam ettiği görüldü.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: “Türk sanayisi en zor şartlarda dahi kendi ana faaliyetinde sahip olduğu birikim ve dayanıklılık gücüyle üretimini başarıyla sürdürüyor. Üretim ekonomisinin ve ona verilen desteğin her geçen gün daha da nitelikli bir konuma gelmesiyle finansal tablolardaki görüntü de orta vadede pozitife dönecektir.”

ZİRVEDEKİ İSİMLER DEĞİŞMEDİ

Bir önceki yıl, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 51.1 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olmuştu. 2017 yılında Ford 22.7 milyar lirayla ikinci, Toyota ise 17.8 milyar lira ile üçüncü sırada yer almış,  Toyota'yı sırasıyla Tofaş, Oyak-Renault, Arçelik, İskenderun Demir Çelik, Ereğli Demir Çelik, İçdaş Çelik ve Hyundai Assan takip etmişti.

SAVUNMA ŞİRKETLERİ YÜKSELİŞTE

Bu arada Türkiye'nin en değerli savunma sanayi kuruluşu ASELSAN'ın 2018'de 2017'ye göre 5 sıra birden yükselmesi dikkat çekti. Bir başka savunma sanayi şirketi TUSAŞ da 6 sıra yükselişle 22. sıraya çıktı. Oyak ile Tofaş'ın sıralamada yer değiştirmesi de dikkat çeken diğer bir detay oldu. 

Detaylar geliyor...

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