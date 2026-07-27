İlkay Gündoğan: Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman maçlarında etkisiz kaldık

YARDIMCI ANTRENÖRLÜK

Yardımcı antrenörlük ihtimaliyle ilgili konuşan ve Almanya'dan teklif almadığını söyleyen İlkay Gündoğan, "Hayır, (Almanya) Pep Guardiola dışında henüz bir şey gelmedi. O da geçen yıl şaka yollu bir şekilde söylemişti. (Gülerek) Birkaç yıl daha oynamamı ve sonra bir ara onun yardımcı antrenörü olmam gerektiğini söylemişti. Ama şu anda henüz bir işi olmadığı için bekleyip görmek lazım. Ama şu anda sahada olmak, performans göstermek ve antrenman yapmak hoşuma gidiyor. Hala aktif bir futbolcu olarak futbolu seviyorum. Kafamda birkaç yıl dhaa oynamak istiyorum, ama bu özellikle benim yaşımda bir gecede değişebilir. Antrenörlük için B lisansını aldım bile. Bunu çok sevdim, eğlenceliydi. Aktif kariyerim bittikten sonra bu yolu izlemek ve denemek istiyorum. Bunu hayal ediyorum. Almanya için de hangi rolde olursa olsun." diye konuştu.