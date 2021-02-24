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Dört öğrenci ve 1 öğretmen koronaya yakalanınca okula 10 gün ara verildi

Tekirdağ’da bulunan Kozyörük İlkokulu’nda 1 öğretmen ve 4 öğrencinin, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, okulda eğitime 10 gün ara verildi

İlkokulda korona alarmı! Eğitime ara verildi - Haberler
İHA

Köy okullarının eğitime açılmasının ardından 4 öğretmenin görev yaptığı Malkara ilçesi Kozyörük İlkokulu'nda 65 öğrenci ders başı yaptı.

İHA'nın haberine göre ise, 1 öğretmen ve 4 öğrencinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucunda okulda eğitime ara verildi.

Malkara İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince, Kozyörük İlkokulu’nda eğitime 10 gün ara verildiği açıklandı. 65 öğrenci ve 4 öğretmenin karantina sürecine alındığı belirtildi.

Mahalle sakinlerinden Recep Özer ise, “Mahallemizde koronavirüs vakaları bitti diye sevinmiştik ama dün yaşanan vakaları duyunca çok üzüldük. İnşallah bir an önce bu virüs belasından kurtuluruz” diye konuştu.

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