İltihabı azaltmak için en iyi 9 takviye!

D vitamini

D vitamini, kemik sağlığını destekleyen bir takviye olarak düşünülebilir. Ancak bu ek, düşük dereceli kronik iltihaplanma ile mücadeleye de yardımcı olabilir.

Diyetisyen Wan Na Chun, "D vitamini vücutta enflamasyonu ve bağışıklık fonksiyonunu düzenlemek de dahil olmak üzere birçok önemli rol oynar. D vitamininin bağışıklık sistemi işlevi üzerinde çeşitli etkileri olduğuna dair önemli kanıtlar olduğunu, bunun doğuştan gelen bağışıklığı artırabileceğini ve otoimmünite gelişimini engelleyebileceğini" diyor.