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İmamoğlu'ndan Göknur Damat'a ziyaret

AA

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Tekirdağ'da kampanyasına destek olan Göknur Damat'ı ziyaret etti.

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Makyöz Göknur Damat'ı iş yerinde ziyaret eden İmamoğlu, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Damat'ın kanseri yenmiş arkasında hikayesi olan bir kişi olduğunu söyledi.

Göknur Damat'ın İstanbul'da yaşamamasına rağmen kampanyasına destek olduğunu ifade eden Ekrem İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Sevgili Göknur hür iradesiyle aklıyla fikriyle bir karar vermiş. Birine destek oluyor. Diyor ki 'ben onun olmasını istiyorum'. İstanbul'da yaşamıyor olabilir ama bir tercihte bulunuyor. Bir dekont paylaşıyor. Güzel de bir mesaj var. 'Her şey çok güzel olacak' diyor. Ne var bunda. Birini mi kötüledi, birine mi hakaret etti. Bir şey mi yaptı? O bakımdan toplum vicdanı dediğimiz şey çok önemli.

Neticesinde Göknur bir saldırıya uğruyor. Niye? Öyle bir hale getirilmiş ki toplum, sosyal medya üzerinden yayılan ve yaydırılan birtakım öfkeler, hakaretler, belki onun etkisi altında kalan birisi. Belki onu yapanlardan birisi, bilemem ama gerçekten hepimizi rahatsız eden, üzen bir olayla karşı karşıya geliyor. Allah korumuş, annesine babasına, kendisine geçmiş olsun diyorum. Hepimiz sözlerimize dikkat edeceğiz. Bu konuda elini kolunu sallayan insanlar elini kolunu sallaya sallaya öyle sağda solda gezemeyecek."

Bir gazetecinin sorusu üzerine, bazı sanatçıların kendisine destek vermesine ilişkin eleştirilerin uygun olmadığını belirten İmamoğlu, herkesin hür iradesi olduğunu söyledi.

Türkiye'de demokrasi sorunu olduğunu, bunun konuşulması gerektiğini savunan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sanatçı ne diyor destek oluyor, 'her şey çok güzel olacak' diyor. Kendi yaşadığı şehirdeki beklentiler adına bize destek oluyor. Bunun dalkavuklukla ne alakası var? Şimdi eski sayfaları mı çevirelim, eski sayfaları çevirip, sporcuların, sanatçıların yaptığı işleri kampanyaları mı konuşalım? Bu olmaz. Çok yazık. Siyaset adına koca koca insanlar kötü sözler, kötü laflar söylememeli. Topluma yazık ediyorlar. Bu işi bitirmek lazım. Herkes işine baksın. Türkiye'de demokrasi sorunu yaşanıyor. Türkiye'de yapılmış ve kazanılmış bir seçim başka boyuta taşındı. Bunu konuşsunlar ya da Türkiye'nin ekonomik sorunlarını konuşsunlar. Bıraksınlar bu işleri. Sanatçılar dünden daha cesur olacak. Korkutarak, ürküterek, işinden ederek kimse kimsenin sesini kısamaz."

"SİYASETE ALET OLMAK İSTEMİYORUM"

Göknur Damat da siyasete alet olmak istemediğini, mesleki başarısı ile ön plana çıkmak istediğini söyledi.

Kanserle mücadelesindeki başarısıyla, mesleki başarılarıyla gündeme gelmek istediğini ifade eden Damat, "Ben siyasetçi değilim. Ben makyözüm, benim burada küçük bir dünyam var, şampiyonluklarım var, bunların konuşulması gerekiyor. Kanser hastalığına yakalandım. Kanser hastalarının tüm Türkiye'de elçisi oldum. Sayın Cumhurbaşkanımın yanına gittim, onun yanında olmaktan da gurur duyduğumu her zaman söyledim." diye konuştu.

Sosyal medyadaki saldırıların ardından evinin sokağında da bıçaklı saldırıya uğradığını belirten Damat, toplumsal barış istediğini dile getirdi.

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