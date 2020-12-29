IMEI kayıt harcı 2021 yılı için belli oldu! IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? - Haberler

İşte yeni IMEI harcı! 0:00 / 0:00

Resmi Gazete’nin bugün yayımlanan mükerrer sayısıyla birlikte 2021 yılında uygulanacak olan vergi ve harç tutarları açıklandı. Buna göre yeni yıl ile birlikte yurt dışından cep telefonu getirip, kayıt altına alacak bireysel kullanıcıları yakından ilgilendiren IMEI kayıt harcı tutarı da belli oldu.

Resmi Gazete'de "Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı" ifadesiyle belirtilen ve 2020 yılında 1838.7 TL olarak uygulanan yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının kaydı esnasında alınan harç tutarı 2021 yılında 2006.2 TL olarak uygulanacak.

Hatırlanacağı üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın daha önce Resmi Gazete'de yayınladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yeniden değerleme oranı 2020 yılı için yüzde 9.11 olarak tespit edildi. IMEI kayıt harcı tutarı da her yıl en az bu yeniden değerleme oranında artırılıyor. Ancak Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranının yüzde 50'sini geçmemek, yüzde 20'sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit edebilme yetkisi de bulunuyor.

Türkiye’de yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının kayıt işlemleriyle ilgili olarak 30 Mayıs 2019 tarihinde yeni uygulamaya geçilmişti. Bu tarihten itibaren yurtdışından cep telefonu getirip kullanma hakkı, 2 yılda bir adetten, 3 yılda bir adet cihaza çıkarılmış ve ayrıca düzenlemeyle, yurt dışından getirilen telefonlar için "yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılmak şartı” da eklenmişti.

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Türkiye’de geçmiş yıllardaki IMEI kayıt harcı tutarları ise şöyle olmuştu:

2012 – 100 TL

2013 – 115 TL

2014 – 119.5 TL

2015 – 131.5 TL

2016 – 138.5 TL

2017 – 149.2 TL

2018 – 500 TL

2019 – 1500 TL

2020 – 1838.7 TL

2021 – 2006.2 TL