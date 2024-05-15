İnanılmaz kaza! TIR kanala uçtu

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan TIR sulama kanalına uçtu. Kazada TIR sürücüsü öldü, 1 kişi de yaralandı.

İHA'nın haberine göre kaza, sabah 04.00 sıralarında Konya Adana Kara yolu üzeri Ereğli ilçesi Bulgurluk Mevkiinde meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde TIR sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edilirken, yaralı yolcu Yunus Emre V. ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. TTIR sürücüsü Emre Tekin’in cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.