Independiente - Colon maçı rakamları

Independiente ve Colon, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:15. 2 puanlı Independiente 22. sırada bulunuyor, Colon 3 puana sahip ve 21. sırada. Independiente son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Colon, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 480 kodlu maçı oynayanlar; Independiente galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 2.90, Colon galibiyet oranı 3.50. Alt 1.30, üst 2.30 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Independiente önceki hafta Quilmes mücadelesinde 0-3 kazandı.

Colon ise Gimnasia La Plata karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Independiente, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 1 gol yedi.

Colon, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Colon 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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