ING emekli promosyon kampanyası: ING emekli promosyonu ne kadar?
Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünenler için ING Bank tarafından sunulan promosyon kampanyası dikkat çekiyor. Belirli bir süre maaşını ING üzerinden alma taahhüdü veren emekliler, hem ana promosyondan hem de ek ödüllerden yararlanabiliyor. Kampanya kapsamında sunulan güncel tutarlar ise emekliler tarafından yakından takip ediliyor. İşte "ING emekli promosyon 2026 ödemesi ne kadar? ING emeklilere ne kadar promosyon veriyor?" sorularının yanıtları...
ING EMEKLİLERE NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?
"SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.
Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.
Siz de maaşınızı kolayca ING’ye taşıyarak emekli promosyon fırsatlarını ve emekli müşterilerimize sunduğumuz ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz.
ING müşterisiyseniz, SGK emekli maaşınızı farklı bir bankadan alıyorsanız ve maaşınızda emekli promosyon veya kredi blokesi bulunmuyorsa;
Şubeye gitmeden ING Mobil üzerinden,
ING Telefon Bankacılığı'nı arayarak veya e-Devlet Kapısı üzerinden ya da
Şubelerimize ziyaret ederek kolayca emekli maaşınızı bankamıza taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.
ING Müşterisi değilseniz hemen ING Mobil’i indirip müşterimiz olarak, kolayca emekli maaşınızı taşıyabilirsiniz.
EMEKLİ MAAŞ MÜŞTERİLERİNE ÖZEL AVANTAJLAR
Emekli maaş müşterisi olarak:
Dijitalden gerçekleştirdiğiniz para transferi işlemlerine masraf ödemezsiniz.
İhtiyaç kredisinde %3,09 faiz oranından yararlanırsınız.
Maaşınız yattığında, ilk 3 ay Turuncu Ekstra Plus avantajlarından puan toplama koşulu olmadan yararlanırsınız. Detaylı bilgi için tıklayın.
İlk 3 aydan sonra maaşınız yattığı sürece, Turuncu Ekstra avantajlarından faydalanmaya devam edersiniz.
Maaşınız 22.000 - 45.000 TL arasında ise Turuncu Ekstra Plus avantajlarından yararlanırsınız.
Maaşınız 45.001 - 90.000 TL arasında ise Turuncu Ekstra Ultra avantajlarından yararlanırsınız.
Maaşınız 90.001 TL ve üzeri ise Turuncu Ekstra Premium avantajlarından yararlanırsınız.
ING Dijital Kredi Kartı için herhangi bir kart aidatı veya kullanım ücreti ödemezsiniz.
Üstelik ilk defa ING Kredi Kartı’na başvuranlar ve kartını fiziksel kredi kartı olarak alanlar, hoş geldin hediyesi olarak 25.000 TL’ye varan Faizsiz Taksitli Nakit Avans ya da 2.000 TL’ye kadar bonus hediyelerinden birinden faydalanabiliyor.
ING'YE EMEKLİ MAAŞI NASIL TAŞINIR?
Emekli maaşı taşıma promosyonundan faydalanmak için;
ING Mobil aracılığı ile kolayca maaşınızı taşıyabilir ve size özel sunulan ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz.
Şubeye gitmeden ING Telefon Bankacılığı'nı arayarak kolayca maaşınızı taşıyabilirsiniz.
e-Devlet üzerinden de banka değişikliği işlemi gerçekleştirebilirsiniz. PTT’den alınan şifre ile e-Devlet’e girerek buradaki işlem adımlarını takip etmelisiniz.
ING Şubelerinden sadece nüfus cüzdanınızla emekli maaşınızı ING’ye taşıyabilirsiniz.
ING Müşterisi değilseniz hemen ING Mobil’i indirip müşterimiz olarak, kolayca emekli maaşınızı taşıyabilir ve ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.
Not: Emekli promosyon kampanyaları sürekli güncellendiğinden en doğru bilgiye bankanın sitesi veya müşteri hizmetlerinden ulaşabilirsiniz.