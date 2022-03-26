İngiliz basınından 'nükleer denizaltı' iddiası 0:00 / 0:00

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İngiliz The Times gazetesi, Putin'in nükleer güçleri harekete geçirme kararı aldığı dönemde, Rusya'nın balistik füze taşıyabilen nükleer denizaltıların Kuzey Atlantik'e doğru yola çıktığını iddia etti.

Rusya'nın denizaltıları Avrupa kıyılarına daha yakın bir yere gönderme kararı, İngiliz donanma komutanları tarafından gerçek bir tehditten ziyade bir "gözdağı" ve bir uyarı olarak görüldü. Ancak Batılı istihbarat teşkilatları Kremlin'in nükleer cephaneliğini gelişmeler sonrası daha yakından takip ediyor.

Rusya'nın denizaltılar tarafından taşınan türden "stratejik" nükleer silahları kullanması çoğu gözlemci tarafından hala 'gerçekçi bir senaryo' olarak görülmese de, bazı analistler daha kısa menzilli 'taktik' nükleer silahların kullanılabileceğine ihtimal veriyor.

Ancak Pentagon Sözcüsü John Kirby Rusya’nın henüz bu silahları kullanacağını dair bir ibare olmadığını duyurdu.