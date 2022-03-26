ABD basını yazdı: Rus ordusu hedef değiştirdi 0:00 / 0:00

Bloomberg'in haberine göre Kiev güçleri, Rusya'nın birçok alanda işgali durdurduğunun ve barış müzakerelerinde taktik değiştirdiğinin sinyalini verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat işgalini açıklamasından bu yana Rus Genelkurmay Birinci Başkan Yardımcısı Sergei Rudskoi ilk kez ilk aşamanın tamamlandığını duyurdu. Rudskoi “Güçlerimiz asıl hedefe, Donbas'ın tamamen kurtarılmasına odaklanacak.” dedi.

İLERLEYİŞ DURDU

Ukrayna ve batılı müttefikleri, Rusya'nın askeri hamlesini zayıf planlama ve lojistik nedeniyle 'durmuş' olarak tasvir ediyor.

Bloomberg, konuya ilişkin değerlendirmede "Bir aylık savaşmanın ardından sınırlı ölçekte toprak kazanımı elde edilmesi, Moskova’nın potansiyel olarak hedef değiştirmesine yol açtı" yorumunu yaptı.

Rus Genelkurmay Birinci Başkan Yardımcısı Sergei Rudskoi operasyonu "başarılı" olarak nitelendirdi ve birkaç büyük şehrin ele alınmamasının kasıtlı olduğunu iddia etti. Rudskoi, operasyonun tüm hedeflere ulaşılana kadar devam edeceğini söyledi, ancak bunun ne zaman olabileceğini açıklamadı.

BÜYÜK ŞEHİRLERİ HENÜZ ELE GEÇİREMEDİ

Rus birlikleri, Ukrayna kuvvetlerinin savaştığı hiçbir büyük şehri ele geçirmedi. Rudskoi, 2 Mart'tan bu yana Rus kayıplarını 1.351 ölü ve 3.835 yaralı olarak duyurdu.

NATO yetkilileri, Rus tarafındaki ölümlerin tahminlerini 7.000 ila 15.000, yaralıları da 30.000 ila 40.000 arasında bir yere koydu.