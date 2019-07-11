İngiltere merkezli küresel aydınlatma ürünleri pazarının oyuncularından Sylvania, ürünlerini Türkiye'de üretmek için Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu ile işbirliğine gittiğine duyurdu.

Bu kapsamda, 70’ten fazla ülkede organizasyonu bulunan, profesyonel ve mimari aydınlatma çözümleri alanında faaliyet gösteren Sylvania ile Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu bünyesinde yer alan LED’li aydınlatma markası Borled arasında, Türkiye’de üretim için iş birliği protokolü imzalandı.

Yapılan açıklamaya göre, Borled’in Samsun’da yer alan fabrikasında üretilecek olan Start Eco Downlight Flat ve Start Eco Waterproof ürün aileleri, Sylvania markası ile pazara sunulacak.

Küresel standartlara göre test ve kalite sertifikalarına sahip olarak üretilecek bu ürünlerin, ihtiyaç doğrultusunda Sylvania’nın faaliyet gösterdiği tüm uluslararası pazarlara satış imkanı olacaği belirtildi.

İş birliği kapsamında ilk aşamada, 2 ürün ailesi için yıllık 120 bin adet üretim gerçekleşeceğini belirten Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu CEO’su Mehmet Arbek Akay, "İlk aşamada ön görülen bu üretimin parasal değeri, yaklaşık 2 milyon TL düzeyinde olacak. Üretilen ürünler iç pazarın yanı sıra, iş ortağımızın Türkiye’den yönetmekte olduğu Türki Cumhuriyetler pazarına ve Avrupa ülkelerine de ihraç edilecek. İş birliğimizin, pazar ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ailelerinin genişletilmesi de hedeflerimiz arasında yer alıyor" dedi.

Borled üretim tesisinin, 13 bin 500 metrekare alanda, plastik üretim hatlarında 880 bin, saç metal üretim hatlarında 750 bin, montaj ve paketleme hatlarında ise 334 bin adet aylık kapasiteye sahip olduklarını bildiren Akay, 2018 yılında 237 milyon TL ihracat gerçekleştirdiklerini ve cirolarının 550 milyon TL'yi aştığının bilgisini paylaştı.

2016'DA ÇİNLİLERE SATILDI

Aydınlatmada 100 yılı aşkın bir deneyime sahip Londra merkezli Sylvania'nın, 2016 yılında Çin’in en güçlü aydınlatma ürünleri üreticisi Shanghai Feilo Acoustics Co., Ltd tarafından satın alındığını vurgulayan Sylvania Türkiye ve CIS Ülkeleri Genel Müdürü Azim Tuncinar, "Firmamız, Türkiye’deki faaliyetlerine 2017 yılında start verdi. Türkiye organizasyonumuz, bayilikleriyle çok kısa bir süre içerisinde yurdun dört bir yanına ulaşırken, Çamlıca Camii ve İstanbul Havalimanı gibi büyük projelerde önemli roller üstlendik” dedi.

Sylvania Orta Doğu, Türkiye ve CIS Ülkeleri Bölge Başkanı Ayhan Şiriner de, "1901 yılında enkandesan lambaları tamir ederek ticari hayatına başlayan Sylvania, 70’ten fazla ülkede organizasyonu ve 8 binden fazla çalışanı bulunan küresel bir aydınlatma devidir. Londra ve Budapeşte’de yer alan global yönetim merkezlerinin yanı sıra, şirket markalarımız Sylvania, Concord ve Lumiance ile 100 yılı aşkın süredir Belçika, Almanya, Fransa ve İngiltere’de aydınlatma ürünleri üretiyoruz. Çin’de de üretim tesislerimiz bulunuyor. Sanayi üretiminde dünya çapında üne sahip Türkiye’nin, üretim gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasına girmiş olmasından mutluluk duyuyoruz" ifadesini kullandı.

Öte yandan Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu'nda üç üst düzey atamanın gerçekleştiği bildirildi. Melih Cihantepe grubun CFO'su olarak görevlendirilirken, Birol Yusuf Altıparmak şirketin Türkiye Satış ve Ürün Geliştirme Direktörü ve Alp Türkay da Borled Aydınlatma Grubu Direktörü olarak atandı.