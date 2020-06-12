DHA

Avrupa'da birçok ülke koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aldıkları önlemleri gevşetmeye devam ediyor. Birçok Avupa ülkesi 1 Temmuz´dan itibaren yurt dışından gelen turistlere 14 günlük karantina uygulamasına son vermeyi planıyor.

İngiliz havayolu şirketleri British Airways, EasyJet ve Ryanair, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle, hükümetin ülkeye girişlerde 14 günlük karantina önlemlerine karşı hukuki mücadele başlattı.

Havayolları şirketleri, hükümetin uygulamasını kusurlu olarak nitelendirerek, kararın "İngiliz turizmi ve daha geniş ekonomi üzerinde yıkıcı bir etkisi" olacağını ifade etti.

'UYGULAMA MANTIKSIZ VE ORANTISIZ'

British Airways´in ana şirketi olan IAG'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu uygulamanın kesinlikle mantıksız ve orantısız olduğunu düşünüyoruz. Bunun için hükümetin kararını mahkemeye taşıyacağız. Hukuki açıdan hakkımızı arayacağız" denildi.

Ryanair'in CEO'su Michael O'Lear da, karantina kurallarının "saçmalık" ve "işe yaramaz" olacağını dile getirirken, havayolu şirketi daha önce yaptığı açıklamada ise, "Ryanair, bu etkisiz karantinaya karşı IAG tarafından başlatılan her türlü yasal eylemi destekleyecek" ifadeleri kullanılmıştı.

Öte yandan, İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayan kişilerin de iş başı yapmasına izin verilmişti.

Normalleşme adımlarının ikinci aşamasında, 1 Haziran tarihinde ilkokulların açılmasına, profesyonel spor müsabakalarının başlamasına, 15 Haziran'da ise tüm perakende mağazalarının açılmasına karar verilmişti.