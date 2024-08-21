İngilizler duyurdu: Fenerbahçe'de gündem yeniden Sterling!
Süper Lig'de sezona 2 haftada 4 puanla başlayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, daha önce de gündemine gelen Raheem Sterling için harekete geçti. İşte detaylar...
Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe, Süper Lig'de de sezona 2 haftada topladığı 4 puanla başlamıştı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun önderliğinde transfer planlamasını yürüten Fenerbahçe'de Raheem Sterling ismi tekrardan gündeme geldi.
Daliy Mirror’da yer alan bir habere göre, Fenerbahçe’de Sterling defteri yeniden açıldı.
29 yaşındaki oyuncu, Chelsea’nin yeni menajeri Enzo Maresca’nın gözüne giremedi. İtalyan teknik adamın, Pedro Neto’nun transfer edilmesi, Cole Palmer’ın sağ kanatta kullanması ve elinde o bölgede birçok alternatifi bulunması nedeniyle Sterling’i gözden çıkarttığı öğrenildi.
İngiliz yıldız, sezonun ilk haftasında Manchester City ile oynanan karşılaşmada da kadroya alınmadı.
Daily Mirror’da yer alan habere göre 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Sterling, ayrılma konusunda çok istekli değil.
Öte yandan yıldız futbolcu, İngiltere Milli Takımı’ndaki yerini de yeniden kazanmak istiyor.
Haberin devamında Fenerbahçe, Juventus ve Suudi Arabistan'dan birçok kulübün deneyimli futbolcu için devreye girdiği kaydedildi.
Juventus'un avantajlı olarak gösterildiği haberde Fenerbahçe'nin Jose Mourinho kozu ve Sterling'in ilk 11'de daha fazla forma şansı bulma ihtimalinin sarı - lacivertlileri de ciddi bir aday olarak öne çıkardığı yazıldı.