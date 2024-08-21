Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer İngilizler duyurdu: Fenerbahçe'de gündem yeniden Sterling! - Futbol Haberleri

        İngilizler duyurdu: Fenerbahçe'de gündem yeniden Sterling!

        Süper Lig'de sezona 2 haftada 4 puanla başlayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, daha önce de gündemine gelen Raheem Sterling için harekete geçti. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 18:36 Güncelleme: 21.08.2024 - 18:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe, Süper Lig'de de sezona 2 haftada topladığı 4 puanla başlamıştı.

        2

        Teknik direktör Jose Mourinho'nun önderliğinde transfer planlamasını yürüten Fenerbahçe'de Raheem Sterling ismi tekrardan gündeme geldi.

        3

        Daliy Mirror’da yer alan bir habere göre, Fenerbahçe’de Sterling defteri yeniden açıldı.

        4

        29 yaşındaki oyuncu, Chelsea’nin yeni menajeri Enzo Maresca’nın gözüne giremedi. İtalyan teknik adamın, Pedro Neto’nun transfer edilmesi, Cole Palmer’ın sağ kanatta kullanması ve elinde o bölgede birçok alternatifi bulunması nedeniyle Sterling’i gözden çıkarttığı öğrenildi.

        5

        İngiliz yıldız, sezonun ilk haftasında Manchester City ile oynanan karşılaşmada da kadroya alınmadı.

        6

        Daily Mirror’da yer alan habere göre 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Sterling, ayrılma konusunda çok istekli değil.

        7

        Öte yandan yıldız futbolcu, İngiltere Milli Takımı’ndaki yerini de yeniden kazanmak istiyor.

        8

        Haberin devamında Fenerbahçe, Juventus ve Suudi Arabistan'dan birçok kulübün deneyimli futbolcu için devreye girdiği kaydedildi.

        9

        Juventus'un avantajlı olarak gösterildiği haberde Fenerbahçe'nin Jose Mourinho kozu ve Sterling'in ilk 11'de daha fazla forma şansı bulma ihtimalinin sarı - lacivertlileri de ciddi bir aday olarak öne çıkardığı yazıldı.

        10

        Geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla 43 resmi maça çıkan Sterling, 10 gol, 8 asistlik bir performans sergiledi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        At arabasıyla gelip lokantadaki etleri çaldılar
        At arabasıyla gelip lokantadaki etleri çaldılar
        'TL değerlendi' söyleminde birleştiler
        'TL değerlendi' söyleminde birleştiler
        Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor!
        Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor!
        Evli ve çocuklu kadına taciz iddiası! Kadının eşi ve arkadaşlarından öldüresiye dayak
        Evli ve çocuklu kadına taciz iddiası! Kadının eşi ve arkadaşlarından öldüresiye dayak
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        21 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        21 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Başkan yardımcısı meclis üyesini öldürdü: Cinayetin altından WhatsApp mesajının silinmesi çıktı
        Başkan yardımcısı meclis üyesini öldürdü: Cinayetin altından WhatsApp mesajının silinmesi çıktı
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Kayıp yattaki milyarderler hala bulunamadı
        Kayıp yattaki milyarderler hala bulunamadı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi