İngiltere, 1990'da Irak'ın yolcularını gözaltına aldığı uçakla ilgili yalan söylediğini kabul etti -haberler

İngiltere'den 31 yıl sonra gelen itiraf! 0:00 / 0:00

AA

Ulusal Arşivler, tarafından bugün yayımlanan yazışmalara göre, dönemin İngiliz Büyükelçisinin, Irak'ın Kuveyt'i işgale başladığına dair Dışişleri Bakanlığına gece yarısı rapor gönderdi. Bu bilgi, Başbakanlık, dış istihbarat servisi MI6 ve Savunma Bakanlığına iletildi ancak gelişmeden British Airways haberdar edilmedi.

Bu gelişme üzerine parlamentoya bir mektup göndererek halkı ve milletvekillerini yanlış yönlendirdiklerini kabul eden Truss, ​​​​​​​"Bu başarısızlık kabul edilemez. Bunun için parlamentodan özür dilerim." dedi. Dışişleri Bakanı, uçağın istihbarat görevi için kullanıldığını dair iddiaları ise reddetmeyi sürdürdü.

Yolculardan Barry Manners ise haber ajansı PA Media'ya yaptığı açıklamada, yetkililere inanmadığını belirterek, "Hükümet, British Airways'i askerleri nakliye etmek amacıyla kullandıysa, itiraf etsin." dedi.

Herkes yerlerine oturduktan bir süre sonra yaklaşık 8 adamın uçağa bindiğini gördüğünü anlatan Manners, herkesin iyi gözükebilmek için kıyafetlerine dikkat ettiğini ancak bu kişilerin "10 yaşındaki bir çocuğun giyemeyeceği spor kıyafetler içinde olduğunu" söyledi.

İSTİHBARAT İÇİN KULLANILDIĞI İDDİASI

1 Ağustos 1990'da Londra'dan kalkan BA149 sefer sayılı British Airways uçağı, varış noktası olan Kuala Lumpur öncesinde yakıt için Kuveyt'e inmişti.

Ancak havaalanı kapatılıp yolcular ve mürettebat gözaltına alınmıştı. Bazılarının kötü muamele gördüğü, cinsel tacize maruz kaldığı belirtilen yolcular, aralık ayında serbest bırakılmıştı.

1988'de Kuveyt'e atanan MI6 görevlisi Anthony Paice, daha önce yaptığı açıklamada, "Resmi makamlarca tekrar tekrar inkar edilmesine rağmen, British Airways'in 149 sefer sayılı uçuşunun askeri istihbarat amacıyla suistimal edildiğine inanıyorum." demişti.