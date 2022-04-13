İngiltere Adalet Bakanı David Wolfson istifa etti 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İngiltere'de partygate olarak adlandırılan parti skandalına katılan İngiltere Başbakanı Johnson ve İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak'a Kovid-19 yasaklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesilmesi, Johnson'ın kabinesine de darbe vurdu.

Adalet Bakanı David Wolfson, başbakanın eylemlerinin "hukukun üstünlüğü ile tutarsız" olduğunu söyleyerek istifa etti.

Wolfson, artık Boris Johnson hükümetinde görev yapamayacağını söyledi. Lord David Wolfson, Johnson'a yazdığı mektupta, 'kuralları çiğnemeye' yönelik 'resmi tepkiyi' eleştirdi.

Wolfson, "Adalet genellikle bir mahkeme ve usul meselesi olabilir, ancak hukukun üstünlüğü başka bir şeydir. Kökünde, bir devletteki herkesin ve aslında devletin kendisinin hukuka tabi olduğu anlamına gelen anayasal bir ilkedir" ifadelerini kullandı.

Aralık 2020'den bu yana bakanlık görevini yürüten Wolfson, başbakana yazdığı mektubu Twitter'da paylaştı.

Eski Adalet Bakanı David Gauke, Lord Wolfson'un istifasına "şaşırmadığını" söyledi.