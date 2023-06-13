Nottinghamshire Emniyet Müdürü Kate Meynell, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, 3 kişinin yaşamına mal olan korkunç ve trajik bir olay. Bu üç olayın birbiriyle bağlantılı olduğuna inanıyoruz ve bir erkek şu an gözaltında. Soruşturma henüz ilk aşamalarında ve dedektiflerden oluşan bir ekip tam olarak ne olduğunu tespit etmek için çalışıyor."