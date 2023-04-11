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İngiltere'de sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz e-sigara dağıtılacak

İngiltere'de bir milyon kişiye sigarayı bırakmalarını teşvik etmek için ücretsiz e-sigara kiti dağıtılacak

İngiltere'de tütün ürünlerini bırakmak isteyenlere ücretsiz e-sigara dağıtılacak
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HABERTURK.COM

İngiltere, bir milyon sigara içicisine sigarayı bırakmalarını teşvik etmek için e-sigara dağıtacak.

Bilim insanları, elektronik sigaranın da zararlı olduğunu ve yıllar içinde ciddi zararlı etkilerinin ortaya çıkacağını belirtiyor.

Reuters'ta yer alan habere göre, İngiltere Sağlık Bakanlığı, program kapsamında, sigara içen neredeyse her beş kişiden birine sigarayı bırakmaya yardımcı olacak destekle birlikte bir e-sigara başlangıç kiti verileceğini söyledi.

Hükümetin sigara içenlerin sayısını nüfusun yüzde 13'ünden yüzde 5'ine ya da daha azına düşürme hedefinin bir parçası olarak hamile kadınlara da bu alışkanlıktan kurtulmalarına yardımcı olacak kuponlar sunacağı belirtildi.

Sağlık Bakanı Neil O'Brien, "Hayat boyu sigara içen her üç kişiden ikisi sigara yüzünden hayatını kaybedecek. Sigara, doğru kullanıldığında sizi öldürebilecek tek üründür. Sigara içen bir milyon kişiye sigarayı bırakmaları için yeni yardımlar sunacağız. Dünyada türünün ilk örneği olan yeni bir ulusal 'bırakmak için takas' programını finanse edeceğiz" dedi.

Bakanlık, dünya genelinde ortalama sigara içme oranlarının İngiltere'den daha yüksek olmasına rağmen, tütünün hala ülkedeki en yüksek önlenebilir ölüm ve hastalık nedeni olduğunu vurguladı.

Hükümet, 2021-22 yıllarında yerel yönetimlerin insanların sigarayı bırakması için aldığı önlemlere 68 milyon pound (84,52 milyon $) harcayarak 100.000 tiryakinin sigarayı bırakmasını sağladı ve İngiltere'nin bunalan Ulusal Sağlık Hizmeti üzerindeki yükü hafifletti.

Öte yandan e-sigarayı eleştirenler de var. Sağlık yetkilileri çocuklar arasındaki popülerliğinin onları uzun vadeli etkileri belirsiz kimyasallara maruz bıraktığı konusunda uyardı.

Sağlık hizmeti rakamları, İngiltere'de 11 ila 15 yaşındaki çocukların yüzde 9'unun 2021'de e-sigara kullandığını, bu oranın üç yıl önce yüzde 6 olduğunu gösteriyor. Hükümet, 18 yaşından küçüklere yasadışı e-sigara satışını önlemek için 3 milyon pound fonla desteklenen bir uygulama ekibi kuracağını söyledi.

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