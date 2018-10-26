İngiltere'den Assange'a güvence!

2012'den bu yana Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşayan Wikileaks kurucusu Julian Assange hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Reuters'a konuşan Ekvador hükümetinden bir yetkili, İngiltere'nin Ekvador hükümetine Assange büyükelçilik binasından ayrılsa bile iade edilmeyeceğini söylediğini belirtti.

Londra yönetiminin ayrıca, Assange hakkında herhangi bir iade talebi olmadığını ve sadece yabancı bir büyükelçiliğe sığınarak kefalet yasalarını ihlal ettiği için Assange'a ceza verilebileceğini, bunun da 6 ayı geçmeyeceğini ifade ettiği öne sürüldü.

Assange'a İngiltere'nin konuya yaklaşımının iletildiği ancak Assange'ın seçim hakkı olduğu belirtildi. Ekvadorlu yetkili, Assange'ın Ekvador Büyükelçiliği'nde kalmayı tercih etmesi durumunda mevcut koşullarında değişiklik olacağını söyledi.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Assange'ın hakları ve uluslararası normların güvence altında olduğunu düşündüğü herhangi bir zamanda büyükelçilik binasını terk edebileceğini söylemişti.

Assange, 2012 yılında İngiltere tarafından hakkındaki cinsel saldırı suçlaması nedeniyle İsveç'e iade edilmesi talebinde bulunulunca Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınmıştı. İsveç, Assange hakkındaki suçlamaları 2017'de düşürmüştü ancak Assange, ABD askeri ve diplomatik belgelerinin sızdırıldığı Wikileaks yayınları nedeniyle ABD'ye iade edileceği endişesiyle büyükelçilik binasında ayrılmamıştı.

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