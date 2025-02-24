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        Haberler Dünya İngiltere'den Rusya'ya yaptırım | Dış Haberler

        İngiltere, Rusya'ya yönelik en büyük yaptırım paketini duyurdu.

        Ukrayna Savaşı, 3. yılını geride bırakırken, İngiltere'den Rusya'ya yönelik yeni bir yaptırım kararı geldi. Yeni yaptırım paketinin Rusya'ya yönelik en büyük yaptırım paketi olduğunu kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 18:53 Güncelleme: 24.02.2025 - 18:53
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        İngiltere'den Rusya'ya yaptırım
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        Rusya-Ukrayna Savaşı üçüncü yılını geride bırakırken İngiltere, Rusya'ya yönelik "2022'den bu yana en büyük yaptırım paketi" kararı aldığını duyurdu.

        İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni yaptırımların, Rusya'nın savaş ekonomisini destekleyen finansal kaynakları, Kremlin yanlısı oligarkları ve Rus ordusunun tedarik zincirlerini hedef aldığı ifade edildi.

        Açıklamada, Rusya'ya yönelik 100'den fazla yeni yaptırımın, bu ülkenin askeri gücünü zayıflatmayı ve Ukrayna'yı barışa en güçlü konuma ulaştırmayı amaçladığı belirtildi.

        Açıklamada, yaptırımlar kapsamında, Rus ordusuna elektronik ve çift kullanımlı (askeri ve sivil amaçlı) malzeme sağlayan üçüncü ülkelerdeki şirketler, Kuzey Kore'den Rusya'ya asker gönderdiği iddia edilen üst düzey isimler ve Avrupa teknolojisini Rusya'ya aktardığı öne sürülen 13 Rus kuruluşun yer aldığı kaydedildi.

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        Yaptırımların, Rusya'nın en önemli finansal kaynağı olan enerji gelirlerini de hedef aldığına işaret edilen açıklamada, İngiltere'nin, Rus petrolünü taşıyan 40 gemilik gölge filoyu daha yaptırım listesine ekleyerek toplam 133 Rus petrol tankerini yaptırımla karşı karşıya bıraktığına dikkati çekildi.

        Kremlin'e yakınlığıyla bilinen 14 oligarkın da yaptırım kapsamına alındığı ifade edilen açıklamada, bunlar arasında, yaklaşık 2,2 milyar sterlinlik servetiyle Rusya'nın en zengin iş insanlarından Roman Trotsenko'nun da bulunduğu belirtildi.

        Ayrıca, ilk kez yeni yetkiler kullanılarak, Rusya'nın savaş ekonomisini destekleyen yabancı finans kuruluşlarının da yaptırımlara dahil edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, bu kapsamda, Kırgızistan merkezli OJSC Keremet Bank'ın yaptırım listesine alındığı bildirildi.

        "Ukrayna'ya sırtımızı dönemeyiz ve dönmeyeceğiz"

        İngiltere'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğinin altı çizilen açıklamada, yaptırımların Rusya'nın savaş kapasitesini zayıflatmayı ve Avrupa'nın güvenliğini artırmayı amaçladığı vurgulandı.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, "Son 3 yılın en büyük yaptırım paketiyle Ukrayna'ya olan bağlılığımızı vurguluyoruz. Kesilen her askeri tedarik hattı, bloke edilen her ruble ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in saldırganlığının açığa çıkmasını sağlayan her unsur, adil ve kalıcı barışa, İngiltere'de güvenlik ve refaha doğru atılmış bir adımdır." ifadelerini kullandı.

        Kalıcı barışın ancak güçle elde edilebileceğini vurgulayan Lammy, "İşte bu nedenle Ukrayna'yı mümkün olan en güçlü konuma getirmeye odaklanmış durumdayız. Dünya, Putin'in tam ölçekli işgalinin dördüncü yılına girdiği korkunç dönüm noktasına işaret ederken, ortak güvenliğimiz için verdikleri mücadelede Ukrayna'ya sırtımızı dönemeyiz ve dönmeyeceğiz." değerlendirmesine yer verdi.

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