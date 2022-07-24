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İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, seyahat sorunu konusunda Fransa'yı suçladı

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Dover Limanı'nda pek çok yolcunun beklemesinden Fransa'yı sorumlu tuttu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, seyahat sorunu konusunda Fransa'yı suçladı
İngiltere'den Fransa'ya suçlama
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AA

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, ülkenin güneydoğusundaki Dover Limanı'nda pek çok yolcu ve tatilcinin seyahatlerinde karşılaştığı beklemeler ve karmaşa nedeniyle Fransa'yı sorumlu tuttu.

Sky News'e verdiği röportajda Truss, Fransız makamlarını sınır karakollarına yeterli sayıda görevli göndermemekle suçlarken, Fransızların ortaya çıkan kaosun nedeninin Brexit olduğu yönündeki iddialarını da reddetti.

İnsanların karşı karşıya olduğu zor durumu çözmek için harekete geçmek gerektiğine işaret eden Truss, "Gerçek şu ki, Fransız makamları sınıra yeterince insan yerleştirmedi ve Fransız makamlarıyla temas halindeyim." dedi.

Fransız makamları ise İngiliz hükümetinin iddialarını reddederek, Brexit ve kurulan sınır kontrollerinin gecikme ve engellemenin nedeni olduğunu öne sürdü.

Dover Limanı, Fransa, Belçika ve Hollanda'ya giriş yapmak isteyen yolcular için önemli bir durak. Dün yolcuların altı saate varan kuyruklarla karşılaşmasının ardından "ciddi durum" ilan edilmişti.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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