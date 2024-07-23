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        Haberler Dünya İngiltere Genelkurmay Başkanı Radakin, ordunun olması gereken kadar güçlü olmadığını söyledi | Dış Haberler

        İngiltere Genelkurmay Başkanı Radakin, ordunun olması gereken kadar güçlü olmadığını söyledi

        İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin, orduda "personel, ekipman, stok, eğitim ve teknoloji" eksikliğin olduğunu söyledi. Radakin ayrıca "NATO'nun Rusya'ya karşı muazzam bir üstünlüğü var." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 22:33 Güncelleme: 23.07.2024 - 22:33
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        İngiliz ordusunu eleştirdi
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        İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin, "Olmamız gerektiği kadar güçlü olmadığımızı kabul edecek alçakgönüllülüğe ve ardından bunu düzeltmek için kararlılığa ve odaklanmaya ihtiyacımız var." dedi.

        Radakin, İngiltere Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsünce (RUSI) düzenlenen "Kara Savaşı" başlıklı konferansta konuştu.

        İngiltere'de 4 Temmuz'da yapılan seçim öncesi zorunlu askerlik hizmetinin getirilmesi tartışmalarına değinen Radakin, buna gerek olmadığını söyledi. Radakin, şöyle devam etti:

        "Üstesinden gelinmesi gereken yakın vadeli finansal zorluklar var. Tarihi yetersiz yatırımla mücadele ediyoruz. Personel, ekipman, stok, eğitim ve teknoloji eksiklikleri var. Olmamız gerektiği kadar güçlü olmadığımızı kabul edecek alçakgönüllülüğe ve ardından bunu düzeltmek için kararlılığa ve odaklanmaya ihtiyacımız var."

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        Radakin, Rusya'nın batı dünyasının hasımları arasında başı çektiğini belirterek, Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle yaşadığı kayıpları 10 yıldan uzun sürede yerine koyacağını öne sürdü.

        Rus ordusuyla İngiliz ordusunun karşılaştırıldığı yorumlara yönelik Radakin, "Rusya veya başka bir saldırgana karşı müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte savaşacağımız kabul edilmeden, İngiltere ve Rusya karşılaştırıldığında sinirleniyorum. NATO'nun Rusya'ya karşı muazzam bir üstünlüğü var." ifadesini kullandı.

        "PUTİN, BİR NATO ÜYESİNE, 5. MADDEYİ TETİKLEYECEK ŞEKİLDE DOĞRUDAN SALDIRMAYABİLİR"

        NATO'nun konvansiyonel askeri üstünlüğü karşısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "nükleer tehditlerde bulunduğunu" vurgulayan Radakin, bu üstünlük devam ettikçe Rusya'dan nükleer bir saldırı gelme olasılığı bulunmadığının altını çizdi.

        Radakin, NATO'nun toplamda 3,2 milyon silah altında askeri bulunurken, bu sayının Rusya'da 1,2 milyon olduğuna işaret etti.

        NATO üyelerinden birine saldırmanın "hepsine saldırmak" anlamına geldiği 5. maddeye dikkati çeken Radakin, şunları kaydetti:

        "Putin, bir NATO üyesine, 5. maddeyi tetikleyecek şekilde doğrudan saldırmayabilir. Uzayda, siber ortamda ya da dijital altyapımızın en zayıf olduğu su altında bizi tehdit ettiğini gördük. Asker olarak rolümüz, halka güven vermek ve kararlılığımızı güçlü tutmaktır. Tehditler değişebilir ve gelişebilir. Onları sürekli gözden geçiriyor ve müttefiklerimizden aldığımız istihbaratı karşılaştırıyoruz."

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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