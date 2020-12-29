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Türkiyeİngiltere ile bugün saat 15.30'da Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söz konusu anlaşmanın Gümrük Birliği'nin ardından Türkiye'nin imzalayacağı en büyük ikinci ticaret anlaşması olduğunu belirtti.

Söz konusu anlaşmanın taslağı önceden hazırlanmıştı ancak Birleşik Krallık'ın öncelikle Avrupa Birliği (AB) ile 'ayrılık' anlaşmasını imzalaması gerekiyordu. Tarafların anlaşmasının ardından sıra Türkiye ile imzalanacak STA'ya geldi. Bu anlaşmanın önemini anlamak için dış ticaret verilerine bakmak gerekiyor.

Türkiye ile İngiltere 2019 yılında 16 milyar 297 milyon dolarlık ticaret yaptı. İngiltere, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ikinci, en çok ithalat yaptığı ise dokuzuncu ülke oldu.

Türkiye İngiltere dış ticaret hacmi geçen yıl 16.2 milyar dolar oldu (milyon dolar):

Yıl İhracat İthalat Denge Hacim 2018 11110 7740 3670 18550 2019 10870 5427 5444 16297



2019 yılında, bir önceki yıla göre ikili ticaret hacmi, yüzde 12 düşse de İngiltere, yüzde 4.4 payla Türkiye'nin en büyük 6. dış ticaret ortağı olmaya devam etti.

EN ÇOK ALINAN VE SATILAN MALLAR

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye İngiltere'ye en çok altın, tekstil ve hazır giyim ürünleri, elektrikli ve elektriksiz makineler, motorlu taşıtlar ve parçaları, demir çelik ürünleri, izole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenleri satıyor. İngiltere'den ise dizel, yarı dizel motorlar, otomobil, demir/çelik döküntü ve hurdalar ile bunların külçeleri, tedavide ve korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar alıyor.

Bunun yanında 2002-2019 yılları arasında İngiliz şirketleri Türkiye'ye 11 milyar 120 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde Türk şirketlerinin İngiltere'deki toplam yatırımları ise 2 milyar 969 milyon doları buldu.