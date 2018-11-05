Nöroloji Uzmanı Dr. Öner Yalın, inme hastalığının kalp krizi ve kanserden sonra ölüme sebebiyet veren üçüncü hastalık olduğunu belirterek, "İnme, sakatlıklarda da birinci sırada sebebiyet veren hastalıklar arasındadır. Onun için hastalığın halk tarafından, kişiler tarafından, şahıslar tarafından tanınması, hastalığın ya da hastaların acil bir şekilde acil servislere, hastanelere yönlendirilmesi önemlidir. Çünkü felç geçiren bir hastada ilk 10 günde ölüm sıklığı çok yüksektir" dedi.

İHA'nın haberine göre; Dr. Öner Yalın, Dünya İnme Haftası sebebiyle inme hastalığı hakkında bilgi verdi. İnme hastalığının bir felç hadisesi olduğunu ifade eden Dr. Yalın, "Halkın bildiği felç eşittir inmedir. İnme önemli bir hadisedir. Halkımızın bilmesi gerekmektedir, halkımızın tanıması gerekmektedir. Çünkü inme, kalp krizi ve kanserden sonra üçüncü sırada ölüme sebebiyet veren hastalıktır. İnme, sakatlıklarda da birinci sırada sebebiyet veren hastalıklar arasındadır. Onun için hastalığın halk tarafından, kişiler tarafından, şahıslar tarafından tanınması, hastalığın ya da hastaların acil bir şekilde acil servislere, hastanelere yönlendirilmesi önemlidir. Çünkü felç geçiren bir hastada ilk 10 günde ölüm sıklığı çok yüksektir. Hızlı bir şekilde müdahale edilmesi, servise yatırılması ve tedavinin başlaması bizim için önemlidir" diye konuştu.

“GÜNDE BİR PAKET SİGARA KULLANIMI FELÇ HASTALIĞININ RİSKİNİ 6 KAT ARTIRIYOR"

Dr. Yalın, inmenin beyne giden damarların tıkanması ya da beyindeki damarların tıkanması ve beyni besleyen damarların kanamasından dolayı ortaya çıktığını söyledi. Felç hastalığına özellikle sigara kullanımının sebep olduğuna dikkat çeken Dr. Öner Yalın, “Peki bu damarlar niye tıkanıyor? Bunlara neler sebebiyet verebiliyor? Damarların içerisini bozan hipertansiyon en büyük felç, en büyük inme sebeplerinden bir tanesidir. Tansiyon damarların tıkanmasına sebebiyet verir, akabinde felç gelişir. Tansiyondan sonra ikinci sırada diyabet dediğimiz şeker hastalığı, yine kolesterol yüksekliği, sigara kullanımı ki günde bir paket sigara kullanımı felç hastalığının riskini 6 kat artırmaktadır.

Şişmanlık, yatarak hayat, çalışmamak, spordan uzak yaşamak, doğum kontrol hapları kullanmak, bunların hepsi felce, damar tıkanıklığına sebebiyet verebilmektedir. Aynı zamanda yaş, genetik faktörler, ırk, bunlar da sebebiyet verebilmektedir. Yine damarın kendi hastalıkları, vaskükopat dediğimiz hastalıklarda damar tıkanıklığı yapıp inmeye sebebiyet verebilmektedir. Ayrıca damarlarda kanamaya neden olan en büyük etken yine hipertansiyondur. Aynı zamanda travmalar, beyindeki küçük damar baloncukları da yine beyinde kanamaya sebebiyet verebilmektedir” şeklinde konuştu.

"İNME BELİRTİLERİ GÖRÜLDÜĞÜNDE HEMEN 112 ARANMALI"

Felç hastalığının klinik olarak nasıl tanınabileceği konusunda bilgiler veren Dr. Öner Yalın, "Tabii damarın tıkandığı, damarın kanadığı yer önemli. Oraya göre klinik değişebiliyor. Örneğin motor fonksiyonlarını besleyen damarlar tıkandığı veya kanadığı zaman bir tarafınızda felç olayı ya da kuvvet kaybı oluşabilir. Kolumuzda, bacağımızda, yine duyu kaybı oluşabilir. Bir tarafımızı hissetmeyebiliriz. Görme problemlerimiz oluşabilir, gördüğümüz insanları tanımıyor olabiliriz, renkleri ayırt edemiyor olabiliriz, konuşma bozuklukları oluşabilir. Örneğin konuşmak istiyor ama konuşamıyor olabiliriz. Anlama problemimiz olabilir, konuşabiliriz ama anlayamayabiliriz. Denge problemlerimiz olabilir. Parmaklarda konsantrasyon bozukluğu, yazma problemleri, bunlar oluşabilir. Çift görme problemlerimiz oluşabilir. Yine yürürken dengesizlik, baş dönmeleri, bulantı, kusmalar oluşabilir. Yüzde felç hadisesi oluşabilir. Yani klinik korelasyonumuz çok geniş. Damarın tıkandığı ya da damarın kanadığı bölgeye göre klinik değişebilir. Bu tarz bir hasta görüldüğünde hemen 112 aranmalı ve hastanın transferi mutlaka hastaneye, acil servislere yapılmalı" dedi.

"HASTALAR GÜNDE MUTLAKA BİR SAAT SPOR YAPMALI"

Hastalara tavsiyelerde de bulunan Dr. Önder Yalın, "Halkımıza, vatandaşlarımıza şunu söylüyorum; bir kere kendilerine baksınlar. Diyetlerine dikkat etsinler. Spor mutlaka yapsınlar. Bol bol ceviz, balık, protein beslenme, karbonhidrattan uzak beslenme, bunlara çok dikkat etsinler. Sigara kesinlikle yasak, sigarayı bıraksınlar. Alkolden mümkün olduğu kadar uzak dursunlar. Yatarak bir hayattan, televizyon karşısında oturmaktan vazgeçsinler. Günde mutlaka bir saat spor yapsınlar. Eğer tansiyonları varsa, şeker hastalıkları varsa ya da kolesterol yüksekliği varsa mutlaka bir uzmandan yardım alsınlar. Mutlaka bunları kontrol altına alsınlar" şeklinde konuştu.

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