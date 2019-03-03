İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent liderliğinde, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle yürütülen Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı, yeni döneminde otomotiv ve mobilite firmalarını global pazarlara açmayı hedefliyor.

Bu kapsamda, 15 Nisan 2019 tarihinde başlayacak olan Innogate 10. döneminde sürüş güvenliği, sinyalizasyon, akıllı şehirler, elektrikli araçlar gibi alanlarda çözümleri olan otomotiv ve mobilite firmalarına çeşitli çözümler sunulacak.

Söz konusu firmaların, hem yeni bir pazara giriş için ihtiyaçları olan tüm strateji, satış ve pazarlama taktiklerini öğrenebilmesi hem de sektör trendlerini yakından inceleyebilmesi hedefleniyor.

3 HAFTA BOYUNCA ABD'DE OLACAKLAR

Innogate programının İstanbul ayağında şirketlerin, 6 hafta boyunca Silikon Vadisi’nden gelen mentorlar ile birlikte, ABD otomotiv pazarına giriş stratejileri, ABD’de yayılma kanalları, rakip-pazar analizi, inovatif ürün konumlama, ürün fiyatlaması ve dijital pazarlama gibi başlıklar üzerinde çalışacağı ve her firmanın kendi stratejisini oluşturacağı açıklandı.

Programın ABD döneminde ise bir haftası San Francisco ve iki haftası Detroit’te olmak üzere 3 hafta boyunca ABD otomotiv sektörünü ve dinamiklerini yakından inceleme imkanı sunulacak.

Firmaların ayrıca sektördeki son trendlerle ilgili bilgi almak ve kendi firmalarının iş geliştirme faaliyetlerini yürütmek için Google, Tesla, Mitsubishi Motors ve Panasonic gibi kuruluşlardan uzmanlarla bir araya geleceği kaydedildi.

TOPLAM 131 FİRMA KATILDI

2014 yılından bu yana gerçekleştirilen Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı'nda, bugüne kadar toplamda 131 firma fayda sağladığı belirtildi.

Bu firmalar arasından 60 firmanın ABD sürecine katıldığı bildirilirken, 41 firmanın ise aktif olarak uluslararası faaliyetlerine devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

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