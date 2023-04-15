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Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşa edilen konut ve köy evleri 100 bini buldu" - Son Dakika Haberleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar sonrası düzenlenen programda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesinde, dün itibarıyla inşa süreci başlayan konut ve köy evi sayısı 100 bini buldu" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de iftar sonrası düzenlenen programda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"HATAY HARİÇ BAYRAMA KADAR BİTİRİYORUZ"

Bu sene Ramazan'ı özellikle depremzedelerimizle beraber idrak etmeye özen gösteriyoruz. Depremde destan yazan arama kurtarma ekiplerimizi ve belediyelerimizin temsilcilerimizi külliyemizde ağırladık. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan kardeşlerimizle iftarı açtık. Yarın da inşallah Şanlıurfa'da olacağız. Deprem konutlarımızın temenni süratle atıyoruz, inşası başlayan konut köy evi sayısı 100 bini buldu. Bayramda da depremzedelerimizi yalnız bırakmayacağız İnşası tamamlanan bazı köy evlerinin teslimatını yapacağız. Hatay hariç tüm illerde enkaz kaldırma çalışmalarını bayrama kadar bitiriyoruz.

"DEPREMZEDELERE DÜZENLİ YARDIM GİDİYOR"

Afette evi yıkılan, yakınını kaybeden, kurulu düzeni bozulan kardeşlerimiz bu çalışmaları gördükçe hayata yeniden başlama cesareti buluyor. Bölge dışında kalan diğer illerimiz deprem mağduru vilayetlerimize düzenli yardım gönderiyor. Hatay'ın Defne ilçesinde yıllık 250 bin kişiye hizmet verecek 54 yataklı Kocaeli Hastanesi'ni 20 günde tamamladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni de Hatay'la kardeş yaptık. Hatay'da günlük 25 bin kişilik sıcak dağıtımı yapılıyor. Konteyner kent ve prefabrik yapıların kurulumu yürütülüyor. Çok geniş bir alanda belediyelerimiz hizmetlerini başarıyla devam ettiriyor. Reklam ve şov yapmak yerine iş ve hizmet peşinde koşan herkesten, tüm kurumlarımızdan belediyelerimizden Allah razı olsun diyorum.

"TÜM TUŞLARA AYNI ANDA BASMAYA BAŞLADILAR"

Şehirlerimizi tekrar eski ihtişamına, kayıplarımızı geri getiremesek de vatandaşlarımızı tekrar eski düzenine kavuşturuncaya dek durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, depremzedelerimize sahip çıkacağız. Malumunuz ülkemiz 14 Mayıs tarihlerinde yapılacak seçimlerin atmosferine girmiş durumdadır. Seçimler yaklaştıkça birileri yine ikbal derdine düştü. Tüm tuşlara aynı anda basmaya başladı. Terör örgütünün uzantılarından sapkın akımlarla sütre gerisinde her türlü yolu deniyorlar. Onca yıldır belediyelerde yapmadıkları, söz verip üzerine beton döktükleri ne kadar iş varsa ısıtıp, ısıtıp gündeme getiriyorlar.

"GÖĞÜSLERİNİ GEREREK VERECEK ESERLERİ YOK"

İlk günlerde ortalığı ayağa kaldıranlardan şimdiye kadar insanımızın derdine derman olacak hiçbir teklif gelmedi. Bunların millete umut olacak hiçbir projeleri yok. Mazilerinde ülkeye kazandırdıkları hiçbir yatırımları yok. Göğüslerini gererek örnek gösterecek hiçbir eserleri yok. Gençlerimize umut aşılayacak emek ürünü hiçbir vizyonları yok. Türkiye'nin sorunlarını çözecek kapasiteleri ve çapları yok. Muhteşem bir şehir hastanesinin açılışını yaptık. Birkaç hafta sonra İzmir'de de dev bir şehir hastanesinin açılışını yapacağız. Bu hastaneler eğer Kovid döneminde olmasaydı bizim halimiz ne olurdu?

"7 KİŞİ DAHA BİRBİRİNİ İDARE EDEMİYORLAR"

Seçim yenilgileri dışında siyasi hayatlarında anlatabilecekleri bir hikayeleri yok. Bu yoklar ve yokluklar ittifakında bolca anlaşmazlık, çekişme, Bizans oyunu, yapılanı yıkma sözü var, Türkiye'yi eski günlerine geri döndürme taahhüdü var. 1 sene boyunca onlarca toplantı, yüzlerce temas yaptılar ama adaylarını bile kavgasız belirleyemediler. 7 kişi daha birbirlerini idare edemiyorlar. Birilerine makam mevki dağıtmak dışında ortada anlaştıkları hiçbir konu yok.

"O SELO DENEN ADAM KÜRT DEĞİL; ZAZA"

Her partinin genel başkanına birer cumhurbaşkanlığı yardımcılığı dağıtıyorlar. Böyle devlet yönetilir mi? Utanmadan sıkılmadan israftan bahsediyorlar. İsrafın ta kendisi bu. Bunların tek derdi Kandil'den aldıkları talimatı yerine getirmek. Terör örgütleriyle elele, omuz omuza kardeşçe yürümek. Bunlar değil mi Diyarbakır annelerinin yavrularını dağa kaçıranlar? Diyarbakır'da 51 vatandaşımızı katledenler. O Selo denen adam, Kürt mü zannediyorsunuz? Hayır! O Zaza. Kürtlüğüyle övünüyorlar.

"14 MAYIS'TA BUNLARI SANDIĞA GÖMECEĞİZ"

İmralı'daki çocuk katilini çıkaracağız diyorlar. Benim vatansever milletim bu terörist örgütün parlamentodaki temsilcilerine yürü der mi? Bunların önünü açar mı? Öyleyse çok çalışacağız. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta bunları sandığa gömeceğiz. Bunlar benim milletimin tüm bu yaşananları görmediğini zannediyor. Bu millet koalisyon dönemini çok iyi bilir. Bu millet siyasi istikrarsızlığın nasıl ağır faturalar ödettiğini çok iyi bilir.

"BU ADAMI TEKRAR MİLLETVEKİLİ ADAYI ÇIKARDILAR"

Vatandaşın aklını, basiretini, ferasetini hafife alanlar şimdiye kadar hep kaybetmişlerdir. İnşallah yine kaybedeceklerdir. Şu Kocaeli'nde devletin malını, mülkünü götüren, devletin malı mülkü üzerinden her şeyi iç eden, bu adam tekrar milletvekili adayı olarak çıkarılıyor. Ama bunun bedelini inşallah ağır ödeyecekler. Hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun milletimizin hiçbir ferdi ne kendi ne evlatlarının istikbalini böyle bir yapıya emanet etmeyecektir.

"ONLAR LAF ÜRETİR BİZ İSE İŞ ÜRETİRİZ"

Bunlar Osmangazi'yi bırak bir tahta köprü yapamazlar. Biz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni bunlara rağmen yaptık. Biz Fatih'in torunuyuz. Fatih karadan yürüttü kadırgaları, biz de dedik ki 'ecdadımız madem karadan yürüttü biz de denizin altından Marmaray'ı yürüteceğiz'. Yürüttük mü yürüttük. Şimdi İstanbul-İzmir 3 saat 15 dakika. İş bilenin kılıç kuşananındır. Onlar laf üretir, biz iş üretiriz iş. Ben gençlere özellikle şunu hatırlatmak istiyorum; bugünün gençleri ellerinin altındaki teknolojinin imkanları sayesinde geçmişini de, bugünü de, onların ciğerini de kendilerinden çok daha iyi biliyor.

"İNSANIMIZIN REFAHINI ARTTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Bu gençler bu tokadı öyle indirecek ki seçimden sonra masanın etrafında kimse kalmayacak. Bunlar siyasi mevta olacak. 14 Mayıs'ta bir kez daha sandıkta aklı selimin galip geleceğine inanıyoruz. İşimize bakıyoruz, asıl gündemimize odaklanıyoruz. Seçim sürecinin depremzedelerimizin sıkıntılarını geri plana itmesine asla müsaade etmiyoruz. Emeklilikte Yaşı Bekleyen vatandaşlarımızın taleplerini karşılayarak en düşük emekli maaşını 7 bin 500'e çıkarttık. Bayram ikramiyeleri 2 bin liraya yükselttik. Öğretmenlere ve sağlıkçılarımıza yeni atama müjdesi vererek her kesimden insanımızın refahını arttırmaya çalışıyoruz.

"VATANDAŞLARIMIZ TGC ANADOLU'YU GEZEBİLECEK"

Yerli ve milli otomobilimiz Togg'u nihayet yollara çıkardık. Dünyanın ilk SİHA gemisi olan TGC Anadolu'yu donanmamıza teslim ettik. Şimdi Sirkeci'de inşallah demir atacak ve milletimiz TGC Anadolu'yu orada gezecek. Kendi alanlarında dünyanın en ileri ürünleri olan yeni İHA'larımız uçmak için gün sayıyor. Biz Cumhur İttifakı ile 7'li koalisyon arasındaki gündem ve zihniyet farkını böylece ortaya koyuyoruz.

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