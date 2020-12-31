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Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Başkanı Tayfun Küçükoğlu, 2021 yılında inşaat sektöründe yüzde 4, inşaat malzemeleri sanayisinde de yüzde 6-7 civarında büyüme beklediklerini söyledi.

İMSAD'dan yapılan açıklamada Küçükoğlu, "2021'in ikinci çeyreğinde küresel salgının etkisinin azalacağını düşünüyoruz. Covid-19’un gelişi gibi gidişi de sancılı olacak. Yaşanacak talep coşkusuyla beraber arz-talep dengesizliğinin sancılarının başlayacağını ve global enflasyon sorununu yönetmek durumunda kalacağımızı da şimdiden öngörmemiz lazım" dedi. 2020’yi ise beklentilerin üzerinde bir gelişimle geçirdiklerini belirten Küçükoğlu, inşaat malzemeleri söktörünün 2020'de yüzde 8 büyüdüğünü söyledi.

Küçükoğlu, sektörün bu yılı yaklaşık 6.8 milyar dolar ithalat, 21 milyar dolara yakın da ihracatla tamamlayacağını belirtti. Sektörün 2020 performansında konut kredilerinin %1'in altına çekilmesinin yanı sıra yenileme pazarındaki hareketin etkili olduğunu söyleyen İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ferdi Erdoğan da şu değerlendirmeyi yaptı:

"Konut kredilerinin %1’in altına çekilmesiyle bir anda beklentinin üzerinde bir canlılık yaşandı...Pandemi sürecinde insanlar evde daha fazla vakit geçirdiği için hanehalkı evdeki konforsuzluğu fark etti. Gürültü, yalıtım, damlayan-akan tavanlar, zeminler, boya, seramik gibi ertelenmiş ihtiyaçlara ödenen enerji faturaları eklenince yenileme pazarı çok ciddi bir taleple karşı karşıya kaldı."