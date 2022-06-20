BM'ye çağrı: Taliban üyelerine seyahat yasağı getirilsin 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İnsan hakları grupları, Birlemiş Milletler'i (BM), Afganistan'da kadınlara yönelik baskı uygulayan Taliban üyelerinin yurtdışına seyahat etmesini sona erdirme talebinde bulundu.

Guardian'da yer alan habere göre, BM'ye yapılan çağrıda, kadınların Afganistan'da evlerini terk etme haklarını kısıtlayan Taliban üyelerinin en azından ülkelerini terk etmelerinin yasaklanması gerektiğini söyledi.

BM, Taliban'a karşı kapsamlı yaptırımlar uyguladı, ancak güvenlik konseyi, Taliban'ın önde gelen tüm üyelerine seyahat yasağı uygulayıp uygulamama konusunu önümüzdeki hafta tartışacak.

Mevcut seyahat yasağı, BM tarafından yenilenmezse bugün (20 Haziran) kalkıyor. Şu an 41 Taliban yetkilisi seyahat yasağından etkileniyor. Yasak, Trump dönemi barış görüşmeleri için kısa bir süreliğine 13 yetkili için kalkmıştı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir



