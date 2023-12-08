"İnsan hangi gemileri yakıp hangilerine bineceğine iyi karar vermeli..." Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı dizi 'Ne Gemiler Yaktım'ın Pazartesi akşamı yayınlanacak ikinci bölümünden heyecanı yükselten yeni tanıtım yayınlandı. Bir taraftan Rutkay, diğer taraftan da Halil'i arayan Toprak tarafından köşeye sıkıştırılan Yasemin ve Fidan'ın neler yapacağı tanıtımda merak konusu oldu.

Yasemin’in Fidan’ın elinden tuttuğu ve dostluklarını resmen başlattığı tanıtımda Rutkay’ın, Yasemin ve Fidan’ın kaldığı evi basıp ortalığı dağıtması dikkat çekiyor. Halil’i arayan Toprak ise adım adım iz sürerken, Yasemin’in kullandığı aracın asıl sahibi Sinan’a ulaşıyor. Yasemin ve Fidan için çember daralmaya başlarken, Rutkay’ın Yasemin’i tehdit etmesi gerilimi artırıyor. Elindeki kamera görüntülerini gösteren Rutkay, “İnsan hangi gemileri yakıp hangilerine bineceğine iyi karar vermeli” sözleriyle Yasemin’i köşeye sıkıştırıyor.

REKLAM

Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği, hikayesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan Ne Gemiler Yaktım’ın başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Nazmi Kırık, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Züleyha Yıldız, Melisa Duru Ünal, Onur Dikmen, Ata Çağan Timur, Süreyya Kilimci ile usta oyuncular Macit Koper ve Çiğdem Selışık Onat eşlik ediyor.

‘Ne Gemiler Yaktım’ yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00’de Show TV’de.

İşte Ne Gemiler Yaktım 2. Bölüm 2. Tanıtımı;

ÖNERİLEN VİDEO