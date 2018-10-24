Denizleri kirleten, çevreyi tehdit eden plastiklere ilk kez insan vücudunda rastlandı. Vücuda su ve yiyecek yoluyla girerek, kana karışıyor.

Avusturya Viyana Üniversitesi bir araştırma yaptı. Araştırmada Avrupa, Rusya ve Japonya'dan katılımcılar yer aldı. Tüm deneklerin bağırsaklarında 5 milimetreden küçük mikroplastik parçaları bulundu.

TÜRKİYE'DEKİ 16 FARKLI SOFRA TUZUNDA PLASTİK BULUNDU

Daha önce yapılan çalışmalar plastik parçalarının deniz canlıları üzerindeki etkilerine yoğunlaşmıştı. İlk kez insan vücudunda plastik parçalara rastlandı. Mikroplastikler, insan vücuduna su ve yiyecek yoluyla giriyor ve kana karışıyor. Uzmanlara göre tehlikenin asıl kaynağı; pet şişeler ve plastik yiyecek ambalajları...

Dünyadaki musluk sularının yüzde 80'inde hatta sofra tuzlarında da plastik bulunuyor. Bilim insanlarına göre; plastik uzun vadede dünyadaki yaşam için büyük bir tehdit oluşturuyor. Ama vücuttaki plastiğin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin anlaşılabilmesi için daha fazla araştırması gerekiyor.

Türkiye'de satılan 16 farklı markanın sofra tuzu örnekleri incelendi. Örneklerin tamamında mikroplastik bulundu. Peki, bu durum insan sağlığını nasıl etkiliyor? Çukurova Üniversitesi, bu ürünleri inceledi.

TUZ KULLANIRKEN PLASTİK YİYORUZ!

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, "Bu, sadece tuz üreticisi firmaların sorumlu olduğu değil, hepimizin sorumlu olduğu bir kirlilik. Biz bu çalışmayı yaparken, yemeğimize ya da salatamıza tuz atarken, tuzdaki mikro plastikleri görüp de bunu araştıralım demedik. Denizlerde plastik kirliliğini uzun zamandır çalışıyoruz. Akdeniz'de çok ciddi bir kirlilik var. Akdeniz'in bu kadar kirli olması denizden elde edilen ürünlerde de bu kirliliğin yansımalarının olacağını düşündük. Bunun ilk olarak tuzlarda araştırılması gerektiğini düşündük. Piyasadaki deniz tuzlarını, göl tuzlarını ve kaya tuzlarını toplayıp bu araştırmayı yaptık. Bu durum büyük bir risk barındırıyor. Sadece deniz tuzunda değil, göl tuzunda da ciddi bir risk var, ilginçtir ki kaya tuzunda da (Himalaya tuzu) var.

Paketleme sırasında kullanılan aletlerden, giyilen elbiseden, ortama dışardan gelmiş plastikler de kaya tuzunu kirletebiliyor. Tuzların hepsi plastikler içinde satılıyor sonuçta" dedi.

Tuz kullanırken plastik de kullanıyoruz. Bu plastik vücudumuza girdiği zaman fiziksel br etki de yaratıyor. Organları tahrip edebilir. Plastik içindeki katkı maddeleri de hormon bozucu, kansere neden olan etkileri var. Geri dönüştürülüp dönüştürülmemesinin hiçbir önemi yok, kullandığımız her plastik bize bir şekilde, balık midesinde, balık kasında, içtiğimiz suda, sofrada kullandığımız tuz olarak bize geri dönüyor" açıklamasında bulundu.

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