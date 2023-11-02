SON DAKİKA: Instagram çöktü mü, ne oldu? 2 Kasım 2023 İnstagram'da erişim problemi yaşanıyor (Sayfaya erişilemiyor sorunu) - Teknoloji Haberleri

SON DAKİKA: Instagram çöktü mü, ne oldu? 2 Kasım 2023 İnstagram'da erişim problemi yaşanıyor (Sayfaya erişilemiyor sorunu) - Teknoloji Haberleri

Instagram'da erişim problemi yaşanıyor 2 Kasım Perşembe sabahından bu yana kullanıcılar tarafından Instagram'a erişim problemi olduğu belirtiliyor. Akşamüstü 16.40 itibarıyla sosyal medya uygulamasına erişim problemi yaşadığını belirtenlerin sayısı arttı

Önde gelen sosyal medya uygulamalarından Instagram'da kullanıcılar erişim problemi yaşıyor.

2 Kasım Perşembe günü sabahında başlayan erişim problemi akşamüstü saatlerinde daha geniş çaplı hale geldi.

HEM WEB HEM MOBİL UYGULAMADA PROBLEM VAR

İlk etapta uygulamanın yalnızca mobil hesaplarına erişim problemi yaşanırken, akşamüstü saatlerinde web sitesinde de 'sayfaya erişilemiyor' ibaresi yer almaya başladı.

Instagram ile birlikte sosyal medya uygulamasının bağlı olduğu, Twitter'ın rakibi olarak kurulan Threads'e de erişim problemi olduğu belirtildi.

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