Instagram çöktü mü soruları popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması olan Instagram kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. instagram uygulamasına giriş yapmak isteyen vatandaşlar akışın yenilenmediğini fark etti. Instagram Whatsapp ve Facebook'ta yaşanan sorunun dünya çapında olduğu belirlendi.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya kullanıcıları Instagram'ın çöktüğünü twitter hesaplarından paylaştı. Konuyla ilgili henüz yetkililerden açıklama gelmedi.

WHATSAPP'TA ÇÖKTÜ

Instagram'ın yanı sıra Whatsap'ta da kullanıcılar erişim sıkıntısı yaşıyor. Fotoğraf ve video gönderilemiyor. Sıkıntının nedeni ise henüz bilinmemekte.

FACEBOOK'TA ÇÖKTÜ!

Facebook'ta da erişim sıkıntısı yaşanıyor.