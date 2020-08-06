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Instagram, TikTok benzeri video paylaşım platformu olan Reels uygulamasını 50'den fazla ülkede kullanıma sundu. Instagram'dan yapılan açıklamada Reels ile en fazla 15 saniyelik video klipler çekilebileceği ve müzik eklenerek paylaşılabileceği belirtildi.

TikTok'un ABD'de yasaklanacağına dair gelişmeler sırasında piyasaya sürülen Reels, Zuckerberg'in ilk denemesi değil. Daha önce Lasso uygulaması çıkararak TikTok ile rekabet etmeye çalışmış ancak başarılı olamayarak geçen ay kapatılmıştı ancak TikTok'un geleceğinin belirsiz olması nedeniyle Reels'in daha başarılı olabileceği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin hükümetine Amerikalıların verilerine erişim sağlamak ve ulusal güvenliği tehdit etmekle suçladığın Çinli ByteDance'in sahipliği altındaki TikTok'un ABD'li bir şirket tarafından satın alınmaması durumunda 15 Eylül'de kapatılacağını belirtmişti. ABD basınında Microsoft'un satın almayla ilgili görüşmeler yaptığı iddia edilmişti.

TikTok içerik üreticilerinin bir süredir Instagram'a kaymaya başladığı raporlara yansırken, Reels'ın 1 milyardan fazla üyesi olan Instagram kitlesinden beslenmesi planlanıyor zira Instagram üzerindeki keşfet sekmesi altında Reels içerikleri görüntülenebilecek ve videoların izlenmesi için hesapların takip edilmesi gerekmeyecek.

Ayrıca, TikTok'tan farklı olarak Reels ile kullanıcılar çektiği videoları direkt mesaj yoluyla arkadaşlarına özel olarak gönderilebilecek veya ana sayfalarında paylaşılabilecek.

Instagram ürün müdürü Vishal Shah, Reels'in potansiyelinin çok yüksek olduğuna inandıklarını belirtirken Tiktok'un yasaklandığı Hindistan'da da uygulamanın pazarda yerini aldığını açıkladı.

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