Sosyal ağ Instagram’da en çok etkileşim ve beğeni alan gün ve saatler açıklandı. Yerli yazılım ve sosyal medya yönetim araçları şirketi Fenomen.io’nun Instagram algoritmasından derlediği verilere göre Instagram'da daha çok beğeni almak için haftaiçi öğleden sonra, haftasonu ise öğleye kadar paylaşım yapmak gerekiyor.

Şirketin araştırmasına göre Ekim 2018 itibariyle 37 milyonu aşkın hesapla Instagram’da en çok kullanıcısı olan 5. ülke konumunda olan Türkiye’de, Instagram’da en etkili gün ve saat aralıkları şöyle:

Pazartesi 12:00- 14.00; 17.30-18.30

Salı – 12.30-14.00; 19.30-21.00

Çarşamba – 16:30-18.30; 19.00-21.00

Perşembe - 16:00-18.00, 19.00-21.30

Cuma –16.30-18.00, 01.00-05:00

Cumartesi - 10:30-12.30

Pazar – 10.00-12.00

HANGİ HASHTAG'LER KULLANILMALI?

Instagram fenomeni olmak için paylaşımlarda kullanılan ‘hashtag’leri de inceleyen Fenomen.io’nun Türkiye’nin en çok takipçisi olan, en çok etkileşim alan hesapları üzerinde yaptığı araştırmasına göre paylaşımların hangi gün ve saatte yapılmasıyla birlikte doğru ‘hashtag’ seçimi de Instagram’da kritik öneme sahip.

Bunların yanısıra kullanıcı sayısı, beğeni arttıran veya organik ve otomatik etkileşim yaratan Instagram özelinde geliştirilmiş sosyal medya araçlarını kullanmanın öneminin de giderek artıyor.

Araştırmaya gündeme göre sürekli değişmekle birlikte Türkiye özelinde en popüler olan ‘hashtag’ler ise şunlar:

Instagram Türkiye Hashtag’leri

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Instagram Yolculuk Hashtag’ları

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Instagram Moda Hashtag’leri

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Instagram Yemek Hashtag’ları

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Instagram Düğün Hashtag’leri

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Instagram Çocuk Hashrag’leri

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Instagram Kedi Hashtag’leri

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Instagram Köpek Hashtag’leri

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