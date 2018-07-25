SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor

25.07.2018 - 09:45 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Sosyal medyada "YouDidNotSleepThere" (Orada Uyumadın) hesabıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, doğada kamp yapan Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor

  • 1 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    1 | 111

    Instagram son zamanlarda görenleri kıskandırmak için paylaşılan fotoğraflarla dolu...

  • 2 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    2 | 111

    Pek çok kişi yaz ayları gelince deniz, güneş, kum üçlüsünü, bahar ve kış aylarında da şehir hayatından bunalanlara iç çektirecek kamp karelerini paylaşıyor.

  • 3 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    3 | 111

    Luisa Jeffery adlı bir kadın ise gerçeklikten uzak Instagram paylaşımlarını ortaya çıkarmak için #YouDidNotSleepThere (OradaUyumadın) adında Instagram hesabı açmış. Amacı ise "Instagram'ın en mantıksız kamp yerlerini" paylaşmak...

  • 4 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    4 | 111

    Farklı açılarla, fotoğraf filtreleriyle ve photoshopla olduğundan çok farklı görünen fotoğrafları paylaşan Kanadalı kadının amacı sadece eğlenmek.

  • 5 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    5 | 111

    Maceraperestlerin fotoğraflarını sorgulayan kadın, şimdiden 116 bin takipçiye ulaşmış durumda! 

     

  • 6 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    6 | 111

    İşte en mantıksız kamp fotoğraflarını ortaya çıkaran Luisa'nın paylaşımları...

  • 7 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    7 | 111
  • 8 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    8 | 111
  • 9 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    9 | 111
  • 10 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    10 | 111
  • 11 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    11 | 111
  • 12 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    12 | 111
  • 13 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    13 | 111
  • 14 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    14 | 111
  • 15 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    15 | 111
  • 16 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    16 | 111
  • 17 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    17 | 111
  • 18 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    18 | 111
  • 19 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    19 | 111
  • 20 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    20 | 111
  • 21 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    21 | 111
  • 22 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    22 | 111
  • 23 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    23 | 111
  • 24 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    24 | 111
  • 25 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    25 | 111
  • 26 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    26 | 111
  • 27 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    27 | 111
  • 28 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    28 | 111
  • 29 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    29 | 111
  • 30 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    30 | 111
  • 31 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    31 | 111
  • 32 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    32 | 111
  • 33 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    33 | 111
  • 34 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    34 | 111
  • 35 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    35 | 111
  • 36 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    36 | 111
  • 37 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    37 | 111
  • 38 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    38 | 111
  • 39 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    39 | 111
  • 40 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    40 | 111
  • 41 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    41 | 111
  • 42 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    42 | 111
  • 43 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    43 | 111
  • 44 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    44 | 111
  • 45 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    45 | 111
  • 46 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    46 | 111
  • 47 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    47 | 111
  • 48 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    48 | 111
  • 49 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    49 | 111
  • 50 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    50 | 111
  • 51 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    51 | 111
  • 52 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    52 | 111
  • 53 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    53 | 111
  • 54 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    54 | 111
  • 55 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    55 | 111
  • 56 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    56 | 111
  • 57 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    57 | 111
  • 58 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    58 | 111
  • 59 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    59 | 111
  • 60 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    60 | 111
  • 61 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    61 | 111
  • 62 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    62 | 111
  • 63 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    63 | 111
  • 64 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    64 | 111
  • 65 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    65 | 111
  • 66 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    66 | 111
  • 67 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    67 | 111
  • 68 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    68 | 111
  • 69 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    69 | 111
  • 70 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    70 | 111
  • 71 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    71 | 111
  • 72 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    72 | 111
  • 73 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    73 | 111
  • 74 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    74 | 111
  • 75 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    75 | 111
  • 76 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    76 | 111
  • 77 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    77 | 111
  • 78 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    78 | 111
  • 79 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    79 | 111
  • 80 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    80 | 111
  • 81 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    81 | 111
  • 82 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    82 | 111
  • 83 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    83 | 111
  • 84 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    84 | 111
  • 85 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    85 | 111
  • 86 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    86 | 111
  • 87 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    87 | 111
  • 88 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    88 | 111
  • 89 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    89 | 111
  • 90 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    90 | 111
  • 91 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    91 | 111
  • 92 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    92 | 111
  • 93 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    93 | 111
  • 94 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    94 | 111
  • 95 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    95 | 111
  • 96 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    96 | 111
  • 97 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    97 | 111
  • 98 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    98 | 111
  • 99 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    99 | 111
  • 100 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    100 | 111
  • 101 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    101 | 111
  • 102 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    102 | 111
  • 103 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    103 | 111
  • 104 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    104 | 111
  • 105 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    105 | 111
  • 106 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    106 | 111
  • 107 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    107 | 111
  • 108 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    108 | 111
  • 109 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    109 | 111
  • 110 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    110 | 111
  • 111 Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor
    111 | 111

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X