Bu uygulamaya şikayet yağıyor! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Instagram'ın kullanıcı politikaları gereği arkadaş olmayan kişilerin paylaşımlarını göstermemesi üçüncü parti uygulamalarına rağbeti de beraberinde getirdi. Bu alanda Instagram'da gizli hesapları görüntüleme uygulaması olarak bilinen ve çok sayıda kişinin cihazlarına yüklediği Postegro ile kullanıcılardan şikayet yağıyor.

BİR HAFTADA 200 BİN KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Online şikayet platformu Şikayetvar’da en fazla merak edilen markaları günlük değişimlerle gösteren ve son 30 günlük ortalamasına göre ziyaret sayısında en fazla artış olan 100 markanın yer aldığı Trend 100 listesine göre Postegro, geçen hafta kullanıcılar tarafından 200 bin kez görüntülendi.

Uygulamanın en çok aratıldığı tarihse 11 Nisan oldu. 2021 Ocak ve Nisan ayları verilerini karşılaştıran Şikayetvar’a göre uygulamayla ilgili şikayet artış oranı yüzde 480’lere ulaştı.

“GİZLİLİĞİMİZ İHLAL EDİLİYOR”

Birçok Postegro kullanıcısı uygulamaya erişim sorunu yaşadıklarını ve üyelik ücretlerinin geri verilmesini belirterek Şikayetvar üzerinden yaşadıkları sorunları dile getirdi. Uygulamayla ilgili Şikayetvar’a ulaşan şikayet konuları bununla da sınırlı kalmadı.

Postegro uygulamasını yükleyen kullanıcılar, Instagram hesaplarına erişim sağlayamadıklarını dile getirerek hesaplarının çalınmış olabileceğinden şikayetçi oldu. Öte yandan bazı kullanıcılar ise uygulamanın gizliliklerini ihlal ettiğini belirtti. Postegro’nun Instagram kullanıcılarının özeline girdiğini dile getiren kullanıcılar, uygulamanın bir an önce kaldırılmasını istedi.

Postegro uygulaması ile ilgili gelen şikayetler ise şöyle sıralanıyor:

‘Uygulama yüzünden Instagram hesabıma giremiyorum’

“Postegro’ya giriş yaptığımdan beri Instagram'ıma giremiyorum. Kaç yıllık hesabım geri istiyorum. Hiçbir şekilde hesabımı almıyorum. Bir sürü anım var, yazık günah.”

“Uygulama, Instagram hesabımı çaldı hesaba erişemiyorum. Şifre değiştirilmiş. Herhangi bir SMS de gelmiyor, mail de… Bana ait olmadığı için oradan da giriş yapamıyorum. Lütfen kişisel hesabımı bana geri verin.”

“Postegro denen uygulama hesap çalıyor. Herkesin aynı anda hesabının gitmesi tesadüf olamaz. Derhal bir çözüm yolu bulunması gerekiyor. İnsanların özeli söz konusu.”

‘Uygulamaya giremiyorum paramı iade edin’

“3 gün önce Postegro'dan hesabıma kim baktı üyeliği almıştım ancak şu an Postegro uygulaması çökmüş durumda. Ben paramın iadesini istiyorum. O kadar para verdim hiçbir işe yaramıyor.”

“Dünden beri başka sayfaya yönlendirip hata veriyor. Dönüş yapacak kimse yok. Para ile iki program satın aldım. Madem bu şekilde devam edecek iade edin ödemeleri. Reklama gelince yapıyorsunuz bir an önce ya sorun giderilsin ya da param iade edilsin.”

‘Bilgim dışında başka hesaplar takibe alındı’

“Kullanmış olduğum Instagram hesabıma Postegro üzerinden giriş yaptım. Bir süre sonra bilgim dışında farklı hesapları takip etmeye başlandı. Sürekli kontrol ediyor düzenliyordum en son yaptığım denemedeyse Instagram hesabıma giremedim.”

“Giriş yaptıktan sonra şüpheli takip edilenler olmuştu. Benim hesabımdan aylardır değişik sayfaları takibe alıyorlardı. En son dayanamayıp çalmışlar."

‘Hesabımızı bot olarak kullanamazsınız’

“Ne yaparsam yapayım hesaba giriş yapamıyorum. Mail ve numaram da değiştirilmiş... Bu olayı yaşayan onlarca insan var. Bunu yapmaya hakkınız yok hesaplarımızı geri verin! Hesabımızı bot olarak kullanamazsınız...”

“Giriş yapamıyorum. Sayfaya giriş yaptığım an sayfadan direkt atıyor beni silip tekrardan defalarca yükledim ama yine aynı sıkıntıyı yaşıyorum. Instagram hesabımın güvende olmasını istiyorum çünkü uygulamada hesabım açıktı…”

“Postegro hesabımı aldı. Allah’tan fake idi ama eski sevgilime bakıyordum. Hesabımı nasıl geri alacağım? E-posta değişmiş numara bağlı değildi. Bilen biri bana yardım edebilir mi?”

‘Gizlilik yasasını ihlal ediyor’

“Postegro, gizlilik yasasını ihlal eden bir programdır. İnsanların gizlediği profili görüntülüyor. Rahatsız edici bir hal ortaya çıkıyor. Lütfen bunun için gerekeni yapın. Aksi takdirde mahkemeye başvurmak zorunda kalacağım.”

‘Bu uygulama bizim özelimize giriyor’

“Hesabımın başkaları tarafından görüntülenmesini istemiyorum. Gizli olan hesabımı beni rahatsız eden kişiler tarafından Postegro ile rahatlıkla görmesin. Gizlilik ihlali var. İnsanların gizliliğine saygı duymalısınız. Bu uygulama bizim özelimize giriyor.”

“Postegro denen uygulamanın derhal kalkmasını istiyorum. Hesabımın gizli kalmasını istiyorum ve bu benim en doğal hakkım ve herkes bu durumdan şikayetçi. Böyle bir şey yapmaya hakkınız yok hemen derhal düzelmesini bekliyorum.”

‘Uygulama yüzünden eski sevgilim tehdit ediyor’

“Hesabımı gizli kullanmayı tercih eden bir insanım. Herhangi birinin adımı aratınca fotoğraflarımı, anılarımı görmesini isteseydim profilimi herkese açık yapardım, sonuçta Instagram uygulaması kullanıcılarına böyle bir seçenek sunuyor ve ben hesabımı gizlide kalmasını tercih ederim. Instagram'ın bu siteye bir çare bulmasını istiyorum bu saçma uygulama yüzünden eski sevgilimden tehditler yiyorum. Gizli bir sosyal hesabım kalmadı.”

‘Hesabımın gizli kalması için 200 TL istendi’

“Uygulama kaldırılsın yasal değil! Instagram'ıma kimse erişemesin! Böyle saçmalık olamaz! Mail atıyorum size dava açacağım diye. Mailime cevap olarak ‘200 TL’lik paketi alıp gizleyebilirsiniz’ diyorlar. Ben kendi hayatımı parayla mı gizleyeceğim saçmalık! Siz kim oluyorsunuz?”

‘Hesabımı vermezseniz polise şikayet edeceğim’

“Hesabım çalındı! Dün gece giriş yapmıştım bu sabah uyandım ki hesabım çalınmış! Kod yollayıp geri almaya çalışıyorum ama numaramı bile değişmişler! Ne e-posta ne de telefon bırakmışsınız. Hesabımı bana vermezseniz polise şikayet edeceğim.”

BAZI KULLANICILAR İSE KAPATILMASINDAN ŞİKAYETÇİ!

Şikayetvar'dan konuyla ilgili olarak yapılan duyuruya göre eski sevgilisinin hesabına bakanlardan bazılarıysa uygulamanın kapatılmasından şikayetçi. İşte o şikayetler:

“Millet hep şikayet etmiş. Uygulama kapanmış. Ya sevdiğimin hesabına o uygulama sayesinde bakabiliyordum Allah aşkına geri açın… Gayet güzel uygulama bence, görmek istediğim çoğu kişiyi görebiliyordum. Umarım geri açılır...”

‘Uygulamanın kapanmasından şikayetçiyim’

“Uygulama kapanmış, bundan çok şikayetçiyim. Yok neymiş hesap çalıyormuş... Hesaplara bakınca sıkıntı yok ama kaybolunca ağlıyorsunuz...”