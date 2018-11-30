Sosyal medyanın en uyumlu ailesi

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Anne Dominique bu kararı alma şeklini ise şöyle anlatıyor:

"Bir gün tesadüf eseri kızlarım ve ben benzer üstlerimizi giydik bunu fark edince güldük ve bu anı ölümsüzleştirmek istedik. Daha sonra ise herkesin bizim kadar bu fotoğraflarla eğlenmesini istedik ve bu şekilde başladı."