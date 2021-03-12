Instagram, 2018'de bellek ve boyut kısıtlamaları olan telefonlar için çıkardığı Lite uygulamasını yeni özellikleriyle Google Play Store üzerinden 170 ülkede yeniden kullanıma sunuyor. Önceki 573 kilobaytlık versiyonuna göre daha büyük bir dosya boyutuna sahip olan uygulama, direkt mesaj gönderme, Reels, video kaydetme ve yayınlama gibi özelliklerle de kullanılabilecek.