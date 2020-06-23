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Türkiye’de 2015 yılından bu yana düzenlenen oyun dünyası etkinliği Intel ESL Gaming Fest’in finalleri Eylül ayında İzmir’de gerçekleşecek.

Intel ESL Gaming Fest ve oyun girişimciliği yarışması “Next Game Startup”, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Intel EMEA Bölgesi Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Maurits Tichelman, Intel Ortadoğu Türkiye ve Afrika Bölgesi Satış Direktörü Ali Rıza Küçük, ESL Türkiye Genel Müdürü Gökhan Kazar ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’in katılımı ile gerçekleştirilen online basın toplantısı ile duyuruldu.

Son yıllarda hızla büyüyen global oyun endüstrisinde, Türkiye’den çıkan girişimlerin başarılarını artırmak hedefiyle düzenlenen oyun girişimciliği yarışması Next Game Startup için çağrı yapılan toplantıda, yarışmada dereceye giren girişimlere toplam 1 milyon 250 bin TL değerinde finansman ve mentorluk desteği verileceği de açıklandı.

‘İZMİR TÜRKİYE’Yİ İLK 5’E TAŞIYABİLİR’

Türkiye’nin küresel oyun endüstrisinde önemli bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Türkiye oyun pazarı ise 850 milyon doların üzerindeki hacmi ile dünyada 18’inci sırada yer alıyor. Fakat bu sıralamada hızla yukarıya çıkacağımızdan eminim. Geçtiğimiz günlerde Peak Games’in 1.8 milyar dolar gibi bir rakamla gerçekleşen satışı oyun girişimlerinin başarısına güzel bir örnek, bu alandaki potansiyelin iyi bir göstergesi oldu. Oyun girişimciliğini destekleyecek, girişimlerin sayılarının ve başarılarının çoğalmasını sağlayacak bu ekosistemin daha fazla yatırım ile zenginleşmesini sağlamak şart. Bu alandaki yatırımlar, girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin gücünü artırdığı oranda ülke ekonomimizin kalkınmasını da sağlayacak. İzmir’den çıkacak oyun girişimleri Türkiye’yi global oyun endüstrisinde ilk beşe taşıyabilir” dedi.

Next Game Startup ile oyun alanındaki girişimleri ve yatırımcıları bölgeye çekmeyi hedeflediklerini ifade eden İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise şunları kaydetti: “Teknoloji ve dijital inovasyona dayalı girişimcilik ekosisteminin gelişimi, İzmir’i sadece Türkiye’de değil; Güney Avrupa havzasında en gözde şehirlerden birisi yapabilir. Bu vizyon doğrultusunda, paydaşlarımız ile iş birliği halinde hayata geçirmeye başladığımız İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezlerimizle ilgili çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Hedefimiz girişimcilere fikir aşamasından uluslararasılaşma aşamasına kadar her türlü desteği verirken, bir yandan da büyük şirketlerin inovasyon çalışmalarını teşvik etmek ve startup-büyük firma etkileşimini yaratmak. İzmir’den birçok başarı hikayesini hep birlikte çıkaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

'GENÇLER İÇİN ÖNEMLİ KARİYER FIRSATI'

ESL Türkiye Genel Müdürü Gökhan Kazar ise birçok istihdam alanı barındıran oyun sektörünün Türkiye’deki genç istihdamına katkı sağlayacak önemli bir alan olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

“Ülkemizde 32 milyondan fazla oyuncu, espordan haberdar olan ve esporu takip eden 10 milyonun üzerinde kişi var. Espor taraftar sayısı ise 4 milyon. Bu rakamlar bize oyunun ve esporun eğlence kültürümüzde önemli bir yer edindiğini gösteriyor. Türkiye, önümüzdeki yıllarda daha da fazla kitlelere ulaşacak bu kültürün yalnızca tüketicisi olmayı hak etmiyor. Oyun geliştiren, sektöre yön veren, pazarı oluşturan tarafta olmamız; katma değerli üretimin içinde yer almamız gerekli. Her geçen sene genişleyen oyun dünyasında, oyun geliştirmenin dışında da birçok alan, gençler için önemli kariyer fırsatları mevcut. Sektörü yeni girişimler ile güçlendirmek, bu alanları çoğaltmak ve olabildiğince fazla yeteneği bu fırsatlar ile buluşturmak gerekli.”

'INTEL EKOSİSTEMİ DÖNÜŞTÜRÜYOR'

Toplantıya katılan Intel EMEA Bölgesi Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Maurits Tichelman ise “Intel olarak, oyun ve espor dünyasının geleceğini; ligler, markalar ve yayıncılar ekosistemiyle dönüştürüyoruz. Intel; Intel Extreme Masters, NBA 2K League, Overwatch League ve çok daha fazlasında; liglere ve yayıncılara yapılan yatırımlarla, espor deneyimleri sunuyor. Ayrıca Intel Challenge, AnyKey ve Fair Play Alliance ile oyunda çeşitliliği ve oyuna dahil olmayı güçlendiriyoruz” dedi.

OYUN GİRİŞİMCİLERİNE 1 MİLYON 250 BİN TL DESTEK

Toplantıda verilen bilgiye göre Next Game Startup oyun girişimciliği yarışmasında dereceye giren girişimlere İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 50 bin TL'lik nakit ödül, oFON tarafından 1 milyon TL'lik avans fonlaması desteği ve Intel, ESL, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ (İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş.) ve tüm iş ortakları tarafından sağlanacak hizmetlerle 200 bin TL proje desteği ile toplamda 1 milyon 250 bin TL değerinde destek sunulacak.

Mobil, masaüstü ve konsol platformlarında geliştirilmiş oyunların değerlendirileceği yarışmaya, tamamlanmış, proje halinde veya demo ürünler ile katılmak mümkün. 15 Temmuz’a kadar teslim edilecek projeler, ekip yapısı, örnek ürün, finansal ve pazarlama alanında değerleme ve yatırım ihtiyacını bilme kriterlerine göre değerlendirilecek. Next Game Startup’ın kazananları, finalistlerin Eylül ayında İzmir Enternasyonal Fuarı’nda yapacağı sunumların ardından belirlenecek.