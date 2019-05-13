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İkinci el otomobili internetten ihale ile satacak

Otokoç, ikinci el araç alım ve satım işlemlerine yönelik yeni bir sistem kurduğunu bildirdi. Şirketin, internet üzerinden gerçekleştireceği söz konusu işlemleri açık artırma usulü ile yapacağı açıklandı. İlk etapta kurumsal müşterilere hizmet sunan sistemin, kısa bir süre içinde bireysel müşterilere de hizmet vereceği kaydedildi

otokoç

Koç Grubu şirketlerinden Otokoç 2.El, ikinci el araçların alım ve satımlarını online açık artırma yoluyla gerçekleştirmeye başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, işlemlerin internet sitesi üzerinden yapılacağı bildirilirken, sistemdeki tüm araçların ekspertizleri ile üç boyutlu olarak görüntülenebildiği kaydedildi. 

İlk olarak kurumsal müşteriler için başlayan hizmetin, kısa bire süre içinde bireysel müşterileri de kapsayacağı bildirildi. 

Şirketin sisteme üyelik hizmetini ücretsiz sunduğu, alıcılardan komisyon talep etmediği ve İstanbul içinde gerçekleştirilen araç teslimatlarında nakliye ücreti almadığı bilgisi verildi.

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