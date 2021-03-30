International Women's Day etkinliği 10-11 Nisan'da düzenlenecek

Women Techmakers (WTM) kadınların bilişim, teknoloji, mühendislik, girişimcilik ve buna benzer sektörlerde daha fazla görünür olmasını, yer almasını ve bu alanlara kaynak oluşturmasını teşvik etmek amacıyla her yıl çok sayıda ülkede etkinlikler düzenliyor. Uluslararası topluluk, Google tarafından da destekleniyor.

International Women's Day (Dünya Kadınlar Günü) ise kadınlara saygı göstermek ve kadınların ekonomik, politik, sosyal başarılarını kutlamak amacıyla her yıl 8 Mart'ta dünya çapında kutlanıyor.

Türkiye Ekosistem ekibi, bölge çapında bir IWD Summit’i sunmak için Women Techmakers elçileri ve Google Developer Groups organizatörleri ile ortak paydada buluşarak iş birliği yapıyor.

Online şekilde gerçekleşecek olan IWD 2021’de birbirinden değerli konuşmacılar, teknik ve ilham verici sunumları ile iki gün boyunca bizlere eşlik ediyor.

10 Nisan 14.00 yayın linki:

11 Nisan 14.00 yayın linki: