Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. 6 bin 713 yeni hasta saptandı. 153 hasta da yaşamını yitirdi. Salgın yayılır, hasta sayısı ve can kaybı artarken, koronavirüse karşı alınan yeni önlemler de gerek eğitimde, gerek ticarette, gerekse de dijitalleşmede kendini gösteriyor. Özellikle internette tüm zamanların en yoğun günleri yaşanıyor.

CUMARTESİ GÜNÜ ARTIŞI

Yeni önlemler kapsamında, 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’den sonra ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Vatandaş, evine çekildi. İnternette Netflix girişleri hızlı bir yükseliş sergiledi. Bu alanda, yüzde 20 dolayında ek ya da yeni bir trafik oluştu.

UZAKTAN EĞİTİM YÜZDE 400 ARTIŞ

Ara tatilin ardından 23 Kasım Pazartesi günü devlet, özel, örgün ya da yaygın tüm ilk, orta ve liselerde, uzaktan on-line eğitim başladı. Öğrenciler ve öğretmenler, internete yüklendi. Uzaktan eğitime olanak veren Zoom trafiğinin “upload”da (yüklemede) ya da karşı tarafa veri göndermede yüzde 400 arttığı ifade edildi.

Sektör temsilcileri, internette rekorların kırıldığını belirterek, izleyen günlerde de yüksek trafiğin artarak sürmesinin beklendiğini söyledi.