Olay, saat 22.30 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Nişancıpaşa Mahallesi Uzunyol Caddesi üzerinde bulunan inşaat aşamasındaki Şehitler Ortaokulu´nun 4´üncü katında meydana geldi.

İddiaya göre ayrı yaşadığı eşiyle tartışan asker emeklisi 2 çocuk babası Murat A. okulun dördüncü katına çıkarak ayaklarını pencereden aşağıya sallayarak oturdu ve `Kimse gelmesin, konuşulacak bir şey yok´ diye bağırmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen müzakereci polis, okulun 4'üncü katına çıkarak Murat A.´yı 3 dakikada ikna etti ve binanın içerisine çekti. Murat A., Manisa Şehir Hastanesi´ne götürülerek tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.