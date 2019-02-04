Apple’ın bu yıl haziran ayında düzenleyeceği geliştiriciler konferansı WWDC 2019 etkinliğinde resmi olarak tanıtacağı yeni mobil işletim sistemi iOS 13’ten iPhone kullanıcıları için kötü haber geldi. Açıklanan raporlara göre eski iPhone sahipleri bu yeni işletim sistemine geçemeyecek.

Apple ekosistemiyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden Macrumors’un da paylaştığı gelişmeye göre iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S ve iPhone 6S Plus, iOS 13 güncellemesi alamayacak. Başka bir ifadeyle 2016 yılından önce çıkan iPhone modellerine sahip olanlar, cihazlarını iOS 13'e güncelleyemeyecek.

HANGİ iPHONE'LAR iOS 13 GÜNCELLEMESİ ALACAK?

Apple’ın yeni işletim sistemi iOS 13, iPhone 7 ve üstü modellere gelecek. Diğer bir deyişle iOS 13 yazılım güncellemesi şu modellere yüklenebilecek: iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max.

Bu modellerin yanısıra Apple’ın 2019 yılında tanıtması beklenen yeni iPhone modelleri için de iOS 13 yayınlanacak. Gelen ilk haberlere göre iPad tarafında ise iPad mini 2-3-4 ve iPad Air-2 modelleri güncellemeyle buluşamayacak.

Şu ana kadar ortaya çıkan özelliklerine göre iOS 13 kullanıcılar için işlevselliğe ve gece kullanım verimliliğine yönelik olarak özel bir karanlık mod ile gelecek. Bloomberg tarafından elde edilen bilgilere göre yeni iOS sürümünde CarPlay uygulamasında da ciddi iyileştirmeler yapılacak. iPad’ler için ise yeni ana ekran arayüzü, çoklu görev özelliği iOS 13 ile gelmesi beklenen yenilikler arasında.