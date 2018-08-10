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İp yok, halat yok! Bu karıncalar hedefe nasıl ulaştı?

10.08.2018 - 16:27 | Güncelleme:

Eşek arısı kovanına ulaşmak isteyen karıncalar, arada hiçbir ip, halat olmadan ulaşmayı başardılar! Hayvanlar dünyasında üretilen çözümler sizi hayrete düşürecek!

  • 1 İp yok, halat yok! Bu karıncalar hedefe nasıl ulaştı? Karıncaların eşek arısı kovanına ulaşması şaşkına uğrattı!
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    Çekilen görüntüler hayvanlar aleminde gerçekleşen mücadelelerden birine şahitlik ediyor.

  • 2 İp yok, halat yok! Bu karıncalar hedefe nasıl ulaştı? Karıncaların eşek arısı kovanına ulaşması şaşkına uğrattı!
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    Kendilerine en güvenli yeri bulduklarını düşünen eşek arıları, tavana yuva yaptılar. 

  • 3 İp yok, halat yok! Bu karıncalar hedefe nasıl ulaştı? Karıncaların eşek arısı kovanına ulaşması şaşkına uğrattı!
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    Fakat tahmin edemedikleri şey, karıncaların buraya ulaşmak için en zorunu bile deneyecek olmaları.

  • 4 İp yok, halat yok! Bu karıncalar hedefe nasıl ulaştı? Karıncaların eşek arısı kovanına ulaşması şaşkına uğrattı!
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    Arada eşek arısı kovanına uzanan ne bir ip vardı ne de bir yol. 

  • 5 İp yok, halat yok! Bu karıncalar hedefe nasıl ulaştı? Karıncaların eşek arısı kovanına ulaşması şaşkına uğrattı!
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    Karıncalar işe koyuldu ve tavandan aşağı birbirlerine tutunarak bir yol oluşturdular. 

  • 6 İp yok, halat yok! Bu karıncalar hedefe nasıl ulaştı? Karıncaların eşek arısı kovanına ulaşması şaşkına uğrattı!
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    Sonra da başladılar arı kovanına doğru yaklaşmaya.

  • 7 İp yok, halat yok! Bu karıncalar hedefe nasıl ulaştı? Karıncaların eşek arısı kovanına ulaşması şaşkına uğrattı!
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    Hayvanlar aleminde her bir canlı hedefine ulaşmak için çabalıyor.

  • 8 İp yok, halat yok! Bu karıncalar hedefe nasıl ulaştı? Karıncaların eşek arısı kovanına ulaşması şaşkına uğrattı!
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    Karıncaların, bu eşek arısı kovanına ulaşmak için denedikleri yol, görenleri hayrete düşürdü.

  • 9 İp yok, halat yok! Bu karıncalar hedefe nasıl ulaştı? Karıncaların eşek arısı kovanına ulaşması şaşkına uğrattı!
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  • 10 İp yok, halat yok! Bu karıncalar hedefe nasıl ulaştı? Karıncaların eşek arısı kovanına ulaşması şaşkına uğrattı!
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  • 11 İp yok, halat yok! Bu karıncalar hedefe nasıl ulaştı? Karıncaların eşek arısı kovanına ulaşması şaşkına uğrattı!
    11 | 16
  • 12 İp yok, halat yok! Bu karıncalar hedefe nasıl ulaştı? Karıncaların eşek arısı kovanına ulaşması şaşkına uğrattı!
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  • 13 İp yok, halat yok! Bu karıncalar hedefe nasıl ulaştı? Karıncaların eşek arısı kovanına ulaşması şaşkına uğrattı!
    13 | 16
  • 14 İp yok, halat yok! Bu karıncalar hedefe nasıl ulaştı? Karıncaların eşek arısı kovanına ulaşması şaşkına uğrattı!
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  • 15 İp yok, halat yok! Bu karıncalar hedefe nasıl ulaştı? Karıncaların eşek arısı kovanına ulaşması şaşkına uğrattı!
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  • 16 İp yok, halat yok! Bu karıncalar hedefe nasıl ulaştı? Karıncaların eşek arısı kovanına ulaşması şaşkına uğrattı!
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YORUMLAR 4
  • Misafir 58 dakika önce
    o nasil karinca lan bende saniyorum ki bizim evde ki hüsolardan var bunlar mutasyona ugramis
  • Misafir 4 dakika önce
    Karıncaların vantuzları yoktur baş aşağı örümcekler gibi yürüyemezler, düşerler. Yerçekimi kanunu bkz. ilkokul 4 fen bilgisi dersi
  • Misafir 58 dakika önce
    Gercekten salaklarmis. Zaten dumduz yuruse gidecek ne diye boyle bi yolu secer ki gerizekali karinca
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